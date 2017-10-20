В данном списке представлены программы для замены WinSnap. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinSnap, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WinSnap.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinSnap, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены WinSnap. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinSnap, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов