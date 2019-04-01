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Wings 3D

Wings 3D

Программа для 3D-моделирования

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Актуальная версия 2.4.1.0
Скачать 41 MB
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История изменений

Версия 2.4.1.0

  • Обновлены инструменты 3D-моделирования и улучшена поддержка новых форматов.
  • Исправлены ошибки рендеринга и добавлены новые инструменты скульптинга.
  • Оптимизирована скорость работы и улучшена стабильность при больших сценах.
  • Упрощён интерфейс настройки параметров объектов.

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