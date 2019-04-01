Wings 3D — бесплатная программа для 3D-моделирования с открытым исходным кодом, ориентированная на создание низкополигональных моделей, UV-разверток и скульптинга. Является преемником коммерческого продукта Nendo. Поддерживает английский и русский языки интерфейса, работает на ОС Windows 10 и выше (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Wings 3D?

Wings 3D — простой в освоении и в то же время мощный инструмент для решения широкого спектра задач. Кому может подойти данная программа:

Начинающие 3D-художники. Интуитивный интерфейс и отсутствие сложных настроек позволяют быстро освоить базовые принципы полигонального моделирования.

Любители ретро-игр и низкополигональной графики. Идеальна для создания стилизованных моделей в духе игр для старых консолей, таких как PlayStation 1 или Nintendo 64.

Инди-разработчики игр. Wings 3D может осуществлять экспорт моделей в форматы, совместимые с движками Unity, Unreal Engine и Godot.

Студенты и преподаватели. Бесплатная лицензия и кроссплатформенность делают Wings 3D хорошим выбором для обучения 3D-графике.

Художники, работающие с 3D-печатью. Программа позволяет подготавливать модели для печати с акцентом на оптимизацию полигонов.

Дизайнеры интерьеров и архитекторы. Возможности Wings 3D включают в себя быстрое прототипирование объектов без избыточной детализации. Объектами могут быть как мебель, так и здания.

Функции и возможности программы Wings 3D

Wings 3D предлагает набор инструментов, которые делают ее универсальным решением для базового и среднего уровня 3D-моделирования:

Полигональное моделирование. Пользователю открыт функционал работы с вершинами, ребрами и гранями различных объектов, инструментами экструзии, скоса и сглаживания, а также множество других полезных возможностей.

UV-развёртка. Wings 3D предлагает ручную и автоматическую разметку UV-координат и редактирование текстурных швов с визуализацией растяжений.

Работа с материалами и текстурами. С помощью Wings 3D можно назначить различные базовые материалы (диффузный или зеркальный), а также импортировать текстуры в форматах JPEG, PNG, TGA.

Оптимизация моделей. Включает в себя как уменьшение полигонов, так и объединение объектов и удаление скрытых граней.

Импорт/экспорт. Пользователю доступна поддержка следующих форматов: OBJ, FBX, STL, COLLADA, 3DS. Есть дополнительная возможность экспорта в Blender, Unity и другие программы через плагины.

Кастомизация и плагины. Настройка горячих клавиш и интерфейса отражают гибкость интерфейса программы, а интеграция с внешними рендерами и поддержка пользовательских скриптов на языке Erlang расширяет возможности Wings 3D.

Визуализация. Различные режимы отображения и настройка освещения и фоновых цветов в зависимости от поставленных задач позволяет Wings 3D закрывать большее количество потребностей.

Заключение

Wings 3D — отличное ПО для тех, кто хочет погрузиться в мир 3D-моделирования без финансовых вложений. Да, программе тяжело составлять конкуренцию таким акулам, как Maya и ZBrush, но легкость освоения и различные возможности расширения функционала делают её незаменимой для обучения, прототипирования и прочих задач. Стоит учесть, что для более сложных задач с тяжелыми сценами можно рассмотреть связку Wings 3D с другими программами, например, Blender. Хорошо, что такая опция тоже имеется.