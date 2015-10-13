ВеСТ – программа для вычисления нагрузок, которым подвержены различные строительные конструкции.
В приложении собраны рекомендации и примеры, соответствующие государственным стандартам. Программа рассматривает конструкции и вычисляет возможные перегрузки. Простой интерфейс поможет провести необходимые расчеты – достаточно ввести имеющиеся данные. Также ВеСТ служит специализированной энциклопедией, в которой собрано большое количество справочной информации.
Соответствие программы ВеСТ нормативам СНиП подтверждено сертификатом Госстроя России.