SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UVScreenCamera

В данном списке представлены программы для замены UVScreenCamera. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UVScreenCamera, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
iFun Screen Recorder
iFun Screen Recorder

Версия 1.2.0.261

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (14)
IObit Screen Recorder
IObit Screen Recorder

Версия 1.0.0.106

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro

Версия 5.16

Программа для редактирования и записи видео с монитора

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Screen Video Recorder
Free Screen Video Recorder

Версия 3.0.48.703

Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

Оценок пока нет
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)