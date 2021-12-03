UVScreenCamera — программа для записи видео и создания скриншотов экрана со встроенным видеоредактором, обладающим базовым функционалом обработки видеоматериала. Это условно-бесплатное приложение. Доступная для бесплатного использования версия имеет ограничения по функционалу модуля видеозаписи, видеоредактора, а также сохраняемым форматам видео. Программа UVScreenCamera подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.
Зачем нужна программа UVScreenCamera?
Программа UVScreenCamera имеет три предназначения — запись с экрана и редактирование видео, создание и редактирование скриншотов. Причем редактировать можно не только отснятые в программе видеоматериалы или созданные с ее помощью изображения, но и любые внешние файлы. Другими словами, возможностей UVScreenCamera достаточно, чтобы создавать, к примеру, обучающие видеоматериалы с использованием в них различных графических объектов и изображений, текстовых и аудиовставок, анимации и т.д.
Функции программы UVScreenCamera
Разобьем функциональные возможности UVScreenCamera на несколько категорий.
Запись видео
UVScreenCamera позволяет снимать видео с экрана в 3-х режимах:
- Запись области экрана. Можно выделить при помощи мыши любую область экрана либо выбрать одно из стандартных для видео разрешений.
- Запись окна. В этом режиме программа предлагает выбрать любое открытое на компьютере окно для последующей съемки всего, что в нем происходит. Окно можно перемещать в любую часть экрана — запись не остановится.
- Запись экрана. В этом режиме программа записывает вообще все, что происходит на экране.
Среди дополнительных функций, относящихся к записи видео, отметим:
- Возможность рисования поверх записываемого в настоящий момент видео линий, прямоугольников и эллипсов, а также наложения текста. Функция доступна только в PRO-версии UVScreenCamera.
- Возможность приостановки записи и продолжения в любой момент.
- Наложение на видео элементов визуализации движения курсора и клики мышей и/или нажатий клавиш.
- Включение/отключение записи звука с возможностью выбора его источников (можно, например, одновременно записывать системные звуки и звук с микрофона).
- Сохранение видео в форматах AVI (в бесплатной версии доступен только он), Flash SWF/EXE/FLV, GIF (создание GIF-анимации из видеофайла), MP4, MKV, MOV и WMV.
- Возможность сохранения в MP3-файл только звук из отснятого видеоматериала.
- Тонкая настройка качества видео и аудио. В случае с видео также возможен выбор одного из 8 доступных видеокодеков, что будет использоваться в процессе сжатия, каждый из которых имеет собственные настройки качества/скорости обработки материала.
Редактирование видео
В UVScreenCamera используется покадровый видеоредактор, обладающий следующими возможностями:
- Удаление, копирование и вырезка (перемещение) выделенных кадров.
- Наложение на видео (только в PRO-версии) статичных и анимированных графических объектов и текста, создание переходов, применение визуальных фильтров, добавление интерактивных кнопок для Flash-видео.
- Обрезка и перемещение звука по таймлайну, автоматическая нормализация и прочие операции с аудиодорожкой.
- Добавление собственных аудиодорожек (в PRO-версии).
- Создание множества дополнительных видеослоев для более удобной работы с объектами наложения.
- Замедление и ускорение видео и другие возможности.
Функции создания и редактирования скриншотов
Функция получения скриншотов позволяет создавать их в тех же режимах, что и функция записи видео, т.е. это снимок выбранной или заданной вручную области либо целого экрана. Другие особенности:
- Многократное создание скриншотов с автоматическим сохранением каждого из них в собственной встроенной галерее.
- Наложение на изображения текста, рамок, стрелок и прочих графических объектов, в т.ч. и других изображений.
- Создание из нескольких изображений цветных и ч/б GIF-анимаций.
- Изменение разрешения и кадрирование изображений.
- Организация изображений путем присвоения им текстовых заметок, по которым в можно выполнять поиск, и другие возможности.
Отдельно отметим возможность загрузки скриншотов на сервер «UV-Screenshots» с автоматическим созданием ссылки на них для отправки кому-либо (ссылку, кстати, можно защитить паролем).