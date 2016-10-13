SoftSalad СОФТСАЛАТ
Universal Type Server

Universal Type Server

Популярная система управления шрифтами

4,0 (1)
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Актуальная версия 4.0.1
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История изменений

Версия 4.0.1

Оценки программы

4,0

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