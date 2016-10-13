Программное обеспечение Universal Type Server 3 Professional – это система управления корпоративными шрифтами, ориентированная на компании любого размера и масштаба деятельности. Universal Type Server 3 Professional дает возможность эффективно защищать шрифты, предоставлять отдельным пользователям и рабочим группам доступ к определенным шрифтам в соответствии с политикой компании. Universal Type Server 3 Professional работает под управлением платформ Macintosh и Windows. Решение Universal Type Server 3 Professional отличается тесной интеграцией со службами каталогов Microsoft Active Directory и Apple Open Directory, предусматривая функцию централизованного хранения данных: шрифты и сопутствующие метаданные (включая классификаторы, ключевые слова и т. д.) размещаются в едином хранилище на сервере, доступ к которым предоставляется пользователям автоматически.
Характеристики Universal Type Server 3 Professional
Синхронизация работы сотрудников:
- Централизованное хранение корпоративных шрифтов.
- Эффективное распространение шрифтов.
- Бесперебойный доступ к шрифтам в режимах онлайн и офлайн.
- Надежная автоматическая активация шрифтов и точная идентификация шрифтов с помощью технологии Font Sense.
Обеспечение соответствия корпоративным стандартам:
- Контроль доступа сотрудников к шрифтам.
- Настройка прав доступа сотрудников к шрифтам.
- Предотвращение использования нелицензированных шрифтов.
- Решение конфликтов шрифтов.
- Конфигурирование политик применения шрифтов.
- Управление лицензиями на шрифты удаленно с сервера.
- Отображение всех серверных шрифтов в окне предварительного просмотра.
Универсальный клиент для управления шрифтами:
- Поддержка платформ Macintosh и Windows.
- Предварительный просмотр любого текста с помощью QuickType.
- Автоматическая активация шрифтов с помощью программных модулей Adobe InDesign,
- Illustrator, Photoshop, InCopy и QuarkXPress.
- Быстрый поиск и организация шрифтов.
- Плавающие окна предварительного просмотра, создание снимков шрифтов в формате PNG.
- Поиск шрифтов по нескольким рабочим группам.
- Очистка кэшей шрифтов в Mac OS X.
- Сравнение шрифтов до уровня глифа.
- Запуск клиента в фоновом режиме.
Мощная технология:
- Простые развертывание и присваивание серийных номеров.
- Удаленное администрирование через браузер.
- Автоматическое создание резервных копий.
- Обнаружение и восстановление поврежденных шрифтов.
- Техническая поддержка.
- Защищенная аутентификация по протоколу Kerberos.