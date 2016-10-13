Программное обеспечение Universal Type Server 3 Professional – это система управления корпоративными шрифтами, ориентированная на компании любого размера и масштаба деятельности. Universal Type Server 3 Professional дает возможность эффективно защищать шрифты, предоставлять отдельным пользователям и рабочим группам доступ к определенным шрифтам в соответствии с политикой компании. Universal Type Server 3 Professional работает под управлением платформ Macintosh и Windows. Решение Universal Type Server 3 Professional отличается тесной интеграцией со службами каталогов Microsoft Active Directory и Apple Open Directory, предусматривая функцию централизованного хранения данных: шрифты и сопутствующие метаданные (включая классификаторы, ключевые слова и т. д.) размещаются в едином хранилище на сервере, доступ к которым предоставляется пользователям автоматически.

Характеристики Universal Type Server 3 Professional

Синхронизация работы сотрудников:

Централизованное хранение корпоративных шрифтов.

Эффективное распространение шрифтов.

Бесперебойный доступ к шрифтам в режимах онлайн и офлайн.

Надежная автоматическая активация шрифтов и точная идентификация шрифтов с помощью технологии Font Sense.

Обеспечение соответствия корпоративным стандартам:

Контроль доступа сотрудников к шрифтам.

Настройка прав доступа сотрудников к шрифтам.

Предотвращение использования нелицензированных шрифтов.

Решение конфликтов шрифтов.

Конфигурирование политик применения шрифтов.

Управление лицензиями на шрифты удаленно с сервера.

Отображение всех серверных шрифтов в окне предварительного просмотра.

Универсальный клиент для управления шрифтами:

Поддержка платформ Macintosh и Windows.

Предварительный просмотр любого текста с помощью QuickType.

Автоматическая активация шрифтов с помощью программных модулей Adobe InDesign,

Illustrator, Photoshop, InCopy и QuarkXPress.

Быстрый поиск и организация шрифтов.

Плавающие окна предварительного просмотра, создание снимков шрифтов в формате PNG.

Поиск шрифтов по нескольким рабочим группам.

Очистка кэшей шрифтов в Mac OS X.

Сравнение шрифтов до уровня глифа.

Запуск клиента в фоновом режиме.

Мощная технология: