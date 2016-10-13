С программой Type light можно создавать, редактировать и конвертировать OpenType, TrueType и PostScript шрифты. Бесплатная программа Type light - идеальное решение для погружения в мир создания шрифтов.

Если вы интересуетесь созданием собственных шрифтов, то Type light является лучшим приложением для вас. Эта программа позволит вам создавать, редактировать и преобразовывать OpenType, TrueType и PostScript шрифты. Type light - бесплатная программа для личного и коммерческого использования, но с ограниченными возможностями (по сравнению с коммерческой версией Type light 3).

Если вы знакомы с векторной графикой и имеете некоторый опыт работы с Coreldraw, Microsoft Expression Design и т.д., то вы можете легко использовать это приложение для того, чтобы создавать собственные шрифты, сохраняя их в форматах .otf или.ttf.