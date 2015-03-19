SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Tonfotos

В данном списке представлены программы для замены Tonfotos. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Tonfotos, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
JPEGView
JPEGView

Версия 1.3.46.0

Универсальный просмотрщик изображений для Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
FastStone Photo Resizer
FastStone Photo Resizer

Версия 4.4

Программа для пакетного редактирования изображений

Оценок пока нет
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Фотомастер
Фотомастер

Версия 6.0

Программа для создания фотографий с эффектами и редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Adobe Bridge CS
Adobe Bridge CS

Версия 13.0

Программа для работы с изображениями

Оценок пока нет
ACDSee Photo Editor
ACDSee Photo Editor

Версия 6.0

Многофункциональный редактор изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
ACDSee Pro

Версия 8.0.263

Редактирование и просмотр цифровых фото.

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