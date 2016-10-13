Новый программный комплекс ТОКСИ+Risk предназначен для количественной оценки риска, включая пожарный риск по Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной Приказом МЧС от 19 июля 2009 г. №404.

ТОКСИ+Risk позволит проводить расчеты не только зон поражения по всем методикам, входящим в комплекс ТОКСИ+ версии 3.3, но и рассчитывать показатели риска, в том числе индивидуальный, потенциальный, коллективный, социальный риски (F/N кривые).

Особенностью ТОКСИ+Risk является возможность осуществлять ввод: