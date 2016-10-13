Специалистами ЗАО НТЦ ПБ разработан программный комплекс "ТОКСИ+" версии 3.3, позволяющий оценить зоны воздействия основных поражающих факторов при авариях с участием опасных веществ (ОВ).

В ноябре 2011 года программный комплекс ТОКСИ+ включен в фонд алгоритмов, программ и баз данных Государственной противопожарной службы МЧС России, ведение которого осуществляет ВНИИПО (свидетельство № 108 от 11.11.2011).

В комплексе используются следующие расчетные методики:

1. РД-03-26-2007. «Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.12.2007 г. № 859 (ТОКСИ-3); введены в действие с 25.01.2008 г.

Алгоритм оценки последствий аварий, приведенный в Методических указаниях, основан на модели «тяжелого газа» и позволяет рассчитывать:

количество поступивших в атмосферу ОВ при различных сценариях аварии;

пространственно-временное поле концентраций ОВ в атмосфере;

размеры зон химического заражения, соответствующие различной степени поражения людей, определяемой по ингаляционной токсодозе, в том числе с учетом времени накопления токсодозы (с учетом пробит-функции);

размеры зон дрейфа пожаровзрывоопасных облаков, в пределах которых сохраняется способность к воспламенению, и размеры зон распространения пламени (пожара-вспышки) или детонации, появления горячих продуктов;

количество ОВ в облаке, ограниченном концентрационными пределами воспламенения.

2. Методика оценки последствий химических аварий (Токси. Редакция 2.2, 2001г.)

Данная методика предназначена для расчета последствий выброса «легких газов» и позволяет определить количество ОВ, поступившего в атмосферу в результате аварии, пространственно-временное распределение ОВ в атмосфере и зоны поражения людей при аварийных выбросах опасных химических веществ.

3. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (ТВС), РД 03-409-01, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.06.01 №25

Данная методика позволяет провести оценку различных параметров воздушных ударных волн и определить степени поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей (ТВС).

4. Методика "Пожарная безопасность технологических процессов" (ПОЖАР)

Данная методика позволяет провести оценку зон действия опасных факторов с использованием методик, входящих в состав ГОСТ Р-12.3.047-98.

Программный комплекс ТОКСИ+ версии 3.3 представляет собой дальнейшее развитие данного комплекса ТОКСИ+ и по сравнению с предыдущей версией обладает следующими преимуществами:

расширенным спектром расчетных методик;

улучшенным интерфейсом программы, включающем возможности по графическому отображению результатов расчета, использованию анимационных и объемных изображений;

поддержка работы с векторным форматом (AutoCAD);

расчёт возможного числа пострадавших;

доработанной базой данных ОВ, используемой расчетными методиками;

возможностью экспорта результатов расчета в формат MS WORD и MS EXCEL

5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)