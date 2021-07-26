SysTools PSD Viewer — программа для просмотра файлов формата PSD (Photoshop Document), Ai (Adobe Illustrator Artwork) и EPS (Encapsulated PostScript) с возможностью их конвертации в стандартные графические форматы.

Это полностью бесплатное приложение, работающее в 32-х и 64-битных версиях Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы выполнен на английском языке. Для работы программа требует наличия на компьютере установленной программной платформы .NET Framework версии 4.0 или выше.

Зачем нужна программа SysTools PSD Viewer?

Такие узкоспециализированные графические форматы файлов как PSD (Photoshop Document), Ai (Adobe Illustrator Artwork) и EPS (Encapsulated PostScript) требуют наличия на компьютере установленных под них программ, которые не отличаются простотой использования и малым потреблением компьютерных ресурсов. Приложение SysTools PSD Viewer как раз и нужно для того, чтобы просматривать содержимое указанных форматов файлов без установки ресурсоемких графических редакторов.

Кроме того, программа SysTools PSD Viewer обеспечивает возможностью сохранения PSD, Ai и EPS-файлов в виде изображений в одном из распространенных форматов, а именно — JPG, BMP, PNG, GIF и TIFF. Таким образом, устанавливая данное приложение, пользователь дополнительно получает конвертер изображений. Примечательно, что SysTools PSD Viewer значительно уменьшает исходный размер файлов.

Функции программы SysTools PSD Viewer

Помимо открытия файлов формата PSD, Ai, EPS и их конвертации в стандартные изображения, программа SysTools PSD Viewer также способна:

Многократно (несколько сотен процентов) увеличивать PSD/Ai/EPS-изображения, что позволяет рассмотреть самые мелкие их детали. При этом пользователь может с легкостью перемещаться по увеличенным изображениям при помощи мыши.

Изменять разрешение изображений, как в большую, так и в меньшую сторону с сохранением соотношения сторон.

Поворачивать открытые изображения на 90-270 градусов влево или вправо.

Открывать множество PSD, Ai, EPS-файлов в разных окнах (если их открытие осуществляется двойным кликом по файлу в «Проводнике»).

Также отметим несколько особенностей программы SysTools PSD Viewer по работе с PSD-файлами — основным форматом, для которого данное приложение первоначально и создавалось:

Возможность открытия PSD-файлов с любым разрешением и любым количеством слоев.

Если PSD-файл содержит текстовые данные (т.е. в Photoshop-проекте были использованы текстовые вставки), программа SysTools PSD Viewer отобразит форматирование, стиль, цвет и размер текста в первоначальном виде.

То же относится и к цветовой составляющей PSD-файлов. Т.е. программа SysTools PSD Viewer не изменяет ни использованные Photoshop-проектах цветовые режимы/модели/пространства (RGB, CMYK, Lab и т.д.), ни глубину цвета (8/16/32 бит).

Как пользоваться программой SysTools PSD Viewer?

Программа SysTools PSD Viewer ничем не отличается от любого другого просмотрщика графических файлов. Сразу после установки на компьютер все файлы с расширением «.psd», «.eps» и «.ai» будут автоматически открываться в приложении при двойном клике мышкой по ним. Также имеется возможность открытия файлов из программы путем использования функции «Open».