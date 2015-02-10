SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sweet Home 3D

В данном списке представлены программы для замены Sweet Home 3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sweet Home 3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Sketch3D
Sketch3D

Версия 1.0.1.0

Программа для создания 3D-дизайна дома и интерьера

Оценок пока нет
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
PRO100
PRO100

Версия 6.10

Программа для 3D-проектирования мебели и интерьеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (30)
Chief Architect
Chief Architect

Версия X11 (21.3.1.1)

Программа для 2D/3D-проектирования и дизайна зданий, ландшафта и интерьеров

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Дом-3D
Дом-3D

Версия 2018.1

Программа для проектирования дома и дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (49)
HouseCreator
HouseCreator

Версия 3.0.188

Программа для 3D-проектирования домов из бруса, СИП-панелей, каркаса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (35)
Visicon (Визикон)
Visicon (Визикон)

Версия 1.3

Программа для 3D-проектирования дизайна интерьеров

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
KitchenDraw
KitchenDraw

Версия 6.5

Программа для 3D-проектирования кухонных и других типов помещений

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
Астрон Дизайн 3D
Астрон Дизайн 3D

Версия 3.0.0.26

Программа для моделирования интерфейсов помещений

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (26)
bonzai3d
bonzai3d

Версия 2.5.7812

Программа 3D моделирования и дизайна.

Оценок пока нет
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)