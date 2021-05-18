Substance Painter — профессиональная программа для 3D-рисования, позволяющая создавать трехмерные текстуры и визуализировать 3D-сетки (меши). Это платное программное обеспечение, которое можно использовать в ознакомительных целях с ограниченным функционалом в течение 30 дней.

Установка Substance Painter осуществляется из веб-установщика «Substance Launcher», который можно скачать на этой странице. Работает программа только в 64-битных версиях операционных систем Windows 8/8.1 и 10.

Зачем нужна программа Substance Painter?

Программа Substance Painter используется 3D-дизайнерами для создания трехмерных текстур для любых 3D-объектов. Большое количество разнообразных инструментов обеспечивают пользователей возможностью создания фотореалистичных текстур любой степени сложности. При помощи Substance Painter в настоящее время создаются, как видеоматериалы с трехмерной графикой, так и популярные 3D-игры, в числе которых, к примеру, серия Tomb Rider.

Программа применяется и для решения специфических задач — от разработки дизайна одежды в трехмерном пространстве до моделирования внешнего облика архитектурных сооружений.

Substance Painter обеспечивает возможностью импорта созданных текстур в широком спектре форматов практически для любых существующих игровых движков, платформ или рендереров.

Функции и возможности Substance Painter

Редактор Substance Painter имеет довольно большое количество функций, которые, в т.ч., обеспечивают возможностью применения различных техник создания текстур:

Возможность рисования поверх текстур, что приравнивается к наложению дополнительных слоев. Т.к. результатом рисования является новый слой, значит, что у пользователя есть доступ к различным режимам наложения и контролю прозрачности.

Бейкинг (Baking или, т.н. «запечка»). Данная техника позволяет передавать информацию, основанную на данных сетки, в текстуры, если конкретней — на шейдеры и/или субстантивные фильтры (фильтры веществ), где на них могут быть наложены всевозможные дополнительные эффекты, включая «умные» материалы и маски.

Текстурные генераторы, позволяющие генерировать маски или материалы на основе топологии сетки с использованием дополнительных карт в настройках набора текстур. Каждый генератор имеет набор параметров, который позволяют точно настроить результирующую маску.

Возможность создания собственных шейдеры для реализации нового поведения текстур.

Наложение на текстуры широкого спектра тонко настраиваемых фильтров и масок.

Поддержка расширенных предустановок слоев, которые можно использовать для быстрого обмена данными в наборах текстур или проектах аналогичным процессом текстурирования, сохраняя при этом разные результаты, адаптированные к топологии сетки.

Автоматическое выполнение UV-преобразования (развертки) импортируемых мешей.

Автоматическое перепроектирование UV при изменении разрешения текстур или импорте новой сетки, независимо от того, изменилась ли их топология или значения UV-координат.

Мощный инструмент «UV Tiles» позволяет текстурировать более одного набора текстур в нескольких UV-диапазонах внутри набора этих текстур. По умолчанию в традиционном рабочем процессе текстура повторяется в каждом UV-диапазоне. При использовании «UV Tiles» каждый диапазон вместо этого становится отдельной текстурой. Этот рабочий процесс позволяет увеличить общее разрешение текстуры за счет разделения UV на несколько наборов текстур.

Применение постэффект фильтров, позволяющих имитировать разнообразные эффекты камеры: цветокоррекция, изменение глубины поля, наложение бликов, применение эффектов искажений объектива и многое другое.

Работа с подповерхностным рассеянием — механизмом проникновения света в объект или поверхность — в режиме реального времени (моментальный результат при изменении тех или иных параметров).

Поддержка Iray — инновационного средства визуализации с отслеживанием путей с GPU-ускорением от NVIDIA. С помощью Iray можно создавать изображения с высокой точностью освещения и в высоком разрешении.

Использование динамического наслоения материалов (Dynamic Material Layering) — особой техники, предполагающей смешивание материалов в шейдер, а не в единую текстуру. Основное преимущество данного процесса заключается в том, что смешивание является динамическим. Обработка материалов внутри шейдеров позволяет контролировать и сохранять определенный уровень качества. Хотя материалы являются общими, но маски, используемые для их смешивания, относятся к сетке и потому они не повторяются.

Использование программой технологии разреженных виртуальных текстур (SVT — Sparse Virtual Textures) значительно увеличивает производительность при работе с проектами с большим количеством наборов текстур. Связано это с тем, что в память графического процессора передаются только те текстуры, которые необходимо отразить с определенной точки зрения (все прочие выгружаются из памяти).

Substance Painter имеет встроенный программный интерфейс приложения (API), который позволяет создавать настраиваемые плагины, что, в свою очередь, позволяет добавлять новые функций. API написан на Javascript и может быть объединен с языком QML для создания пользовательского интерфейса внутри приложения.

Все это — далеко не полный перечень функциональных возможностей и особенностей редактора текстур Substance Painter.