Substance Painter — профессиональная программа для 3D-рисования, позволяющая создавать трехмерные текстуры и визуализировать 3D-сетки (меши). Это платное программное обеспечение, которое можно использовать в ознакомительных целях с ограниченным функционалом в течение 30 дней.
Установка Substance Painter осуществляется из веб-установщика «Substance Launcher», который можно скачать на этой странице. Работает программа только в 64-битных версиях операционных систем Windows 8/8.1 и 10.
Зачем нужна программа Substance Painter?
Программа Substance Painter используется 3D-дизайнерами для создания трехмерных текстур для любых 3D-объектов. Большое количество разнообразных инструментов обеспечивают пользователей возможностью создания фотореалистичных текстур любой степени сложности. При помощи Substance Painter в настоящее время создаются, как видеоматериалы с трехмерной графикой, так и популярные 3D-игры, в числе которых, к примеру, серия Tomb Rider.
Программа применяется и для решения специфических задач — от разработки дизайна одежды в трехмерном пространстве до моделирования внешнего облика архитектурных сооружений.
Substance Painter обеспечивает возможностью импорта созданных текстур в широком спектре форматов практически для любых существующих игровых движков, платформ или рендереров.
Функции и возможности Substance Painter
Редактор Substance Painter имеет довольно большое количество функций, которые, в т.ч., обеспечивают возможностью применения различных техник создания текстур:
- Возможность рисования поверх текстур, что приравнивается к наложению дополнительных слоев. Т.к. результатом рисования является новый слой, значит, что у пользователя есть доступ к различным режимам наложения и контролю прозрачности.
- Бейкинг (Baking или, т.н. «запечка»). Данная техника позволяет передавать информацию, основанную на данных сетки, в текстуры, если конкретней — на шейдеры и/или субстантивные фильтры (фильтры веществ), где на них могут быть наложены всевозможные дополнительные эффекты, включая «умные» материалы и маски.
- Текстурные генераторы, позволяющие генерировать маски или материалы на основе топологии сетки с использованием дополнительных карт в настройках набора текстур. Каждый генератор имеет набор параметров, который позволяют точно настроить результирующую маску.
- Возможность создания собственных шейдеры для реализации нового поведения текстур.
- Наложение на текстуры широкого спектра тонко настраиваемых фильтров и масок.
- Поддержка расширенных предустановок слоев, которые можно использовать для быстрого обмена данными в наборах текстур или проектах аналогичным процессом текстурирования, сохраняя при этом разные результаты, адаптированные к топологии сетки.
- Автоматическое выполнение UV-преобразования (развертки) импортируемых мешей.
- Автоматическое перепроектирование UV при изменении разрешения текстур или импорте новой сетки, независимо от того, изменилась ли их топология или значения UV-координат.
- Мощный инструмент «UV Tiles» позволяет текстурировать более одного набора текстур в нескольких UV-диапазонах внутри набора этих текстур. По умолчанию в традиционном рабочем процессе текстура повторяется в каждом UV-диапазоне. При использовании «UV Tiles» каждый диапазон вместо этого становится отдельной текстурой. Этот рабочий процесс позволяет увеличить общее разрешение текстуры за счет разделения UV на несколько наборов текстур.
- Применение постэффект фильтров, позволяющих имитировать разнообразные эффекты камеры: цветокоррекция, изменение глубины поля, наложение бликов, применение эффектов искажений объектива и многое другое.
- Работа с подповерхностным рассеянием — механизмом проникновения света в объект или поверхность — в режиме реального времени (моментальный результат при изменении тех или иных параметров).
- Поддержка Iray — инновационного средства визуализации с отслеживанием путей с GPU-ускорением от NVIDIA. С помощью Iray можно создавать изображения с высокой точностью освещения и в высоком разрешении.
- Использование динамического наслоения материалов (Dynamic Material Layering) — особой техники, предполагающей смешивание материалов в шейдер, а не в единую текстуру. Основное преимущество данного процесса заключается в том, что смешивание является динамическим. Обработка материалов внутри шейдеров позволяет контролировать и сохранять определенный уровень качества. Хотя материалы являются общими, но маски, используемые для их смешивания, относятся к сетке и потому они не повторяются.
- Использование программой технологии разреженных виртуальных текстур (SVT — Sparse Virtual Textures) значительно увеличивает производительность при работе с проектами с большим количеством наборов текстур. Связано это с тем, что в память графического процессора передаются только те текстуры, которые необходимо отразить с определенной точки зрения (все прочие выгружаются из памяти).
- Substance Painter имеет встроенный программный интерфейс приложения (API), который позволяет создавать настраиваемые плагины, что, в свою очередь, позволяет добавлять новые функций. API написан на Javascript и может быть объединен с языком QML для создания пользовательского интерфейса внутри приложения.
Все это — далеко не полный перечень функциональных возможностей и особенностей редактора текстур Substance Painter.