SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Structure CAD (SCAD)

В данном списке представлены программы для замены Structure CAD (SCAD). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Structure CAD (SCAD), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium

Версия 1

Комплексное решение для 3D дизайна.

Оценок пока нет
nanoCAD
nanoCAD

Версия 4.5

Универсальная САПР-программа

Оценок пока нет
ZWCAD 2010

Версия 1.0

Система 2D и 3D проектирования

Оценок пока нет
ZWCAD+ 2015
ZWCAD+ 2015

Версия 2.0

ZWCAD - профессиональная альтернатива Автокад

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

Оценок пока нет
Autodesk Inventor 2014

Версия 1.0

3D-САПР для машиностроительного проектировани

Оценок пока нет
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
SolidWorks Professional

Версия 1

SolidWorks Professional

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)