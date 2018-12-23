СТАРТ-Проф — профессиональное программное обеспечение для расчета прочности и жесткости трубопроводных конструкций любого назначения и пространственной конфигурации, при воздействии нагрузок статического и циклического характера. Также при помощи данного программного обеспечения производятся расчеты толщин стенок труб и отдельных соединительно-конструктивных деталей на заданное давление.
Программа предназначена для Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-bit). Язык интерфейса — русский, английский и китайский.
Программа СТАРТ-Проф
Программа СТАРТ-Проф используется для выполнения расчетов прочности трубопроводов следующего назначения и типа:
- Подача пара и горячей воды.
- Тепловые сети.
- Технологические трубопроводы — нефтепереработка, химическая, нефтехимическая, газовая и другие отрасли.
- Магистральные нефте- и газопроводы.
- Трубопроводы из металлических (черные и цветные металлы), стеклопластиковых, полимерных труб.
- Прочие виды.
Дополнительные задачи, решаемые при помощи СТАРТ-Проф:
- Расчет ветровых, снеговых, гололедных и сейсмических нагрузок.
- Отбраковка толщин труб и соединительных элементов трубопроводов (включая технологические).
При помощи СТАРТ-Проф можно производить расчеты трубопроводов любой сложности конструкции с учетом различных внешних факторов. Сюда, к примеру, относятся трубопроводы:
- Надземного и канального расположения.
- Плоские, разветвленные, замкнутые, произвольные пространственные.
- С разнообразной конструкцией промежуточных и концевых опор.
- Предназначенные для работы при низких и высоких температурах (расчеты производятся с учетом эффекта релаксации и ползучести).
- С избыточным внутренним и внешним давлением.
- И другие.
В программу СТАРТ-Проф включена обширная нормативная база данных, включая информацию:
- О физических свойствах материалов, использующихся для производства труб и деталей.
- О характеристиках пружинных цепей, опор, креплений постоянного усилия, компенсаторах различных производителей и типов.
- О физико-химических свойствах грунтов.
- Об изделиях для различных отраслей промышленности и многое другое.
Версии программы СТАРТ-Проф
Программное обеспечение СТАРТ-Проф распространяется в следующих версиях:
- СТАРТ-Проф. Профессиональная версия ПО для решения большеразмерных задач. Количество рассчитываемых степеней свободы в версии СТАРТ-Проф — 32000 единиц.
- СТАРТ-Проф Эконом. Версия для разработки небольших трубопроводов с количеством степеней свободы до 1000 единиы.
- СТАРТ-Проф Студент. Версия для обучения в учебных заведениях.
- Старт-Проф Все включено. Все возможности версии СТАРТ-Проф с включенной нормативной базой данных.
Все версии программы СТАРТ-Проф являются платными. На данной странице можно скачать демонстрационную версию ПО со значительными ограничениями функциональности.