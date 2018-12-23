СТАРТ-Проф — профессиональное программное обеспечение для расчета прочности и жесткости трубопроводных конструкций любого назначения и пространственной конфигурации, при воздействии нагрузок статического и циклического характера. Также при помощи данного программного обеспечения производятся расчеты толщин стенок труб и отдельных соединительно-конструктивных деталей на заданное давление.

Программа предназначена для Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64-bit). Язык интерфейса — русский, английский и китайский.

Программа СТАРТ-Проф

Программа СТАРТ-Проф используется для выполнения расчетов прочности трубопроводов следующего назначения и типа:

Подача пара и горячей воды.

Тепловые сети.

Технологические трубопроводы — нефтепереработка, химическая, нефтехимическая, газовая и другие отрасли.

Магистральные нефте- и газопроводы.

Трубопроводы из металлических (черные и цветные металлы), стеклопластиковых, полимерных труб.

Прочие виды.

Дополнительные задачи, решаемые при помощи СТАРТ-Проф:

Расчет ветровых, снеговых, гололедных и сейсмических нагрузок.

Отбраковка толщин труб и соединительных элементов трубопроводов (включая технологические).

При помощи СТАРТ-Проф можно производить расчеты трубопроводов любой сложности конструкции с учетом различных внешних факторов. Сюда, к примеру, относятся трубопроводы:

Надземного и канального расположения.

Плоские, разветвленные, замкнутые, произвольные пространственные.

С разнообразной конструкцией промежуточных и концевых опор.

Предназначенные для работы при низких и высоких температурах (расчеты производятся с учетом эффекта релаксации и ползучести).

С избыточным внутренним и внешним давлением.

И другие.

В программу СТАРТ-Проф включена обширная нормативная база данных, включая информацию:

О физических свойствах материалов, использующихся для производства труб и деталей.

О характеристиках пружинных цепей, опор, креплений постоянного усилия, компенсаторах различных производителей и типов.

О физико-химических свойствах грунтов.

Об изделиях для различных отраслей промышленности и многое другое.

Версии программы СТАРТ-Проф

Программное обеспечение СТАРТ-Проф распространяется в следующих версиях:

СТАРТ-Проф. Профессиональная версия ПО для решения большеразмерных задач. Количество рассчитываемых степеней свободы в версии СТАРТ-Проф — 32000 единиц.

СТАРТ-Проф Эконом. Версия для разработки небольших трубопроводов с количеством степеней свободы до 1000 единиы.

СТАРТ-Проф Студент. Версия для обучения в учебных заведениях.

Старт-Проф Все включено. Все возможности версии СТАРТ-Проф с включенной нормативной базой данных.

Все версии программы СТАРТ-Проф являются платными. На данной странице можно скачать демонстрационную версию ПО со значительными ограничениями функциональности.