СПДС GraphiCS — коммерческая профессиональная программа для разработки проектно-конструкторской электронной документации в полном соответствии с действующими требованиями СПДС (системой строительной проектной документации для строительства).

Особенности СПДС GraphiCS

Для соответствия создаваемой в программе документации разработчики тщательно проработали следующие моменты:

Все объекты, задействованные в СПДС GraphiCS (выноски, массивы осей, отметки уровней и все остальное), графически полностью соответствуют требованиям соответствующих ГОСТ.

В программе СПДС GraphiCS предусмотрено более 30 готовых табличных форм, а также инструменты формирования спецификаций в автоматическом режиме, что позволяет избежать различных затруднений и ошибок при составлении отчетной части документации.

В базе данных СПДС GraphiCS содержится большое число (свыше 3000) строительных параметрических объектов, начиная от крепежей и балок, заканчивая плитами перекрытий, колоннами и различными типами металлопроката. Каждый из имеющихся объектов также строго соответствует стандартам СПДС. Кроме того, база СПДС GraphiCS открыта для редактирования и импорта новых объектов пользователем программы.

Автоматизированная система контроля норм параметров объектов значительно облегчает решение инженерных задач, т.к. проектировщику не придется выполнять эту работу вручную — программа все сделает сама. Наличие автоматического нормоконтроля также исключает возможность допущения ошибок.

Интерфейс приложения и справочные материалы выполнены на русском языке.

Кроме того, в последнюю версию СПДС GraphiCS интегрирована поддержка проектов AutoCAD 2019 и формата данных IFC 4.

Инструменты СПДС GraphiCS

СПДС GraphiCS обладает всем необходимым набором инструментов для разработки проектной/конструкторской документации любой степени сложности. Весь доступный инструментарий условно делится на следующие категории:

Инструменты оформления. Все доступные стандартизированные графические изображения ГОСТ/СПДС могут быть изменены пользователем при помощи различных средств редактирования.

Архитектура. В программе предусмотрено не только большое количество архитектурных объектов (стены, двери, лестницы и т.п.), но инструменты для их графического редактирования. Также в распоряжении проектировщика имеется мощный инструментарий для получения трехмерных моделей конечных крупных объектов, созданных архитектурных элементов.

Инженерные коммуникации. Программа СПДС GraphiCS позволяет быстро добавлять к создаваемым объектам самые все виды существующих инженерных коммуникаций — электропроводка, трубопровод, системы вентиляции и т.д.

Специализированные инструменты. В данную категорию относятся инструменты, предоставляющие пользователю возможность создания собственных стандартизированных и нестандартизированных объектов, а также управлять их поведением и экспортировать полученные результаты в табличные формы.

И многое другое.

Таким образом, СПДС GraphiCS позволяет проектировочным организациям значительно увеличить производительность труда в задачах подготовки проектно-конструкторской документации.

Совместимость с Windows

Последняя версия СПДС GraphiCS предназначена для работы на компьютере ОС Windows 7 или выше. Поддерживаются системы 32 bit и 64 bit. Также требуется наличие установленной графической платформы AutoCAD/AutoCAD Architecture 2013 или выше.