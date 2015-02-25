SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SolidWorks Standard

В данном списке представлены программы для замены SolidWorks Standard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SolidWorks Standard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
K3-Мебель
K3-Мебель

Версия 8.1

Программа для проектирования корпусной мебели

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (71)
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)
Астрон Дизайн 3D
Астрон Дизайн 3D

Версия 3.0.0.26

Программа для моделирования интерфейсов помещений

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (26)
nanoCAD ВК

Версия 2.1

Внутренние системы водопровода и канализации.

Оценок пока нет
nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

Оценок пока нет
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)