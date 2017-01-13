В данном списке представлены программы для замены Snipping Tools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Snipping Tools, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Snipping Tools.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Snipping Tools, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Snipping Tools. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Snipping Tools, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 14 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 6.3.4
Программа для создания скриншотов
Версия 3.12.226.0
Утилита для рисования на экране
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 3.11.4.30
Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 11
Программа для создания скриншотов и распознавания текста
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS