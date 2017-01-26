В данном списке представлены программы для замены SnagIt. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SnagIt, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SnagIt.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SnagIt, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SnagIt. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SnagIt, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 19 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 3.12.226.0
Утилита для рисования на экране
Версия 6.3.4
Программа для создания скриншотов
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 5.5.1910.08
Программа для записи видео с экрана
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 2.1.3
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 1.2.0.261
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 1.27
Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором
Версия 3.10.2
Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана