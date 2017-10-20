В данном списке представлены программы для замены Скриншотер. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Скриншотер, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Скриншотер.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Скриншотер, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Скриншотер. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Скриншотер, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 2.0.0.453
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 7.2.0.503
Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера
Версия 8.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование