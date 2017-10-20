SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Скриншотер

В данном списке представлены программы для замены Скриншотер. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Скриншотер, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Monosnap
Monosnap

Версия 5.3.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Версия 8.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)