СИТИС: Солярис — профессиональный программный комплекс для создания виртуальных моделей градостроительной застройки с возможностью проработки каждого отдельного здания и сооружения.

Программное обеспечение служит для выполнения расчетов продолжительности инсоляции — облучения поверхности прорабатываемого объекта строительства солнечным светом. Также в комплекс СИТИС: Солярис включены модули для расчетов уровня освещенности и шумозащиты, проверки выполненных проектировщиком значений нормативным требованиям СанПиН, СП и других стандартов, принятых на территории РФ.

Программный комплекс СИТИС: Солярис состоит из 5 основных модулей, работающих как в связке, так и независимо друг от друга.

Солярис-Редактор

Данная программа служит для моделирования (создание и редактирование моделей) многоэтажных зданий с последующей генерацией технических данных для расчета инсоляции и коэффициентов естественной освещенности (КЕО) и шумозащиты в приложениях Солярис-Архитектор и Солярис-Аналитик, также включенных в комплекс СИТИС.

Солярис-Архитектор

В задачу этой программы входит выполнение расчетов КЕО и шумозащиты, продолжительности инсоляции и проверки значений с установленными нормами и стандартными. Модуль Солярис-Архитектор способен строить наглядные 3D-модели зданий и сцены инсоляции, отображать результаты расчетов в диаграммах и других видах, рассчитывать уровень шумозащиты при наличии близ зданий автотрасс, промышленных источников шума и прочих объектов, подготавливать расчетную техдокументацию и выполнять множество других операций.

Солярис-Эксперт

Данная программа служит для контрольной проверки моделей зданий и сцен, созданных в приложении Солярис-Архитектор. В частности, Солярис-Эксперт предоставляет инструменты для углубленного анализа произведенных расчетов, включая инсоляционные линейки, а также инструментарий для проверки точности расчетов, выполненных аналитическим и графоаналитетическим методами.

Солярис-Аналитик

Программа Солярис-Аналитик является расширенной версией Солярис-Архитектор, предоставляя дополнительный инструментарий для выполнения расчетов инсоляции, шумазыщиты и КЕО, также содержит множество средств визуализации.

Солярис-Инсол

Небольшая программа, служащая для расчета инсоляционного графика и последующей его распечатки в требуемом масштабе для заданных географических координат.

Комплекс СИТИС: Солярис — платный программный продукт. Интерфейс каждого модуля комплекса выполнен на русском языке. Для установки ПО требуется компьютер под управлением Windows версии XP или выше (32-бит или 64-бит).