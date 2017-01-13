В данном списке представлены программы для замены ShareX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ShareX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ShareX.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ShareX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ShareX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ShareX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 1.0.0.106
Программа для записи видео с экрана
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 5.16
Программа для редактирования и записи видео с монитора
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 3.0.48.703
Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора
Версия 366.0.0.0
Запись видео с монитора
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS