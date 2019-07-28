ShareX — программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера со множеством дополнительных функций, включая выгрузку созданных видео и изображений в интернет на различные онлайн-сервисы. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Программа ShareX имеет перевод на русский язык, поддерживается операционными системами Windows 7/8/10 (32 и 64 бит).

Программа ShareX

Первоначально программа ShareX предназначалась для загрузки файлов с локального компьютера на различные интернет-сервисы: хостинги изображений, блоги/микроблоги, облачные хранилища, FTP/FTPS/SFT-серверы и т.д. Приложение ShareX по-прежнему служит для этих целей, но теперь оно обзавелось множеством дополнительных функций.

Для большинства простых пользователей ПК ценной находкой станет функция записи видео и создание скриншотов экрана компьютера с автоматической (или ручной) выгрузкой отснятых видеоматериалов и изображений в интернет на один или несколько поддерживаемых программой онлайн-сервисов.

Касательно самой функции захвата экрана, то здесь ShareX предлагает больше возможностей, чем большинство существующих программ подобного типа. Приложение не просто обеспечивает стандартными инструментами записи видео и создания скриншотов целого экрана, выделенной области и открытых окон, а еще позволяет пользователю тонко настроить все эти функции. Более того, пользователю необязательно перенастраивать имеющиеся функции захвата — можно создать любое количество профилей и уже к ним применять те или иные настройки.

Среди широкого спектра таких настроек отметим:

Возможность установить размер изображения, при превышении которого оно будет сохраняться в том или ином формате (JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF).

Автоматическое наложение на скриншоты водяные знаки и разнообразных графических эффектов и фильтров, обрезка, поворот, масштабирование и выполнение над ними ряда других операций, регулировка цветовых каналов и многое другое.

Запись видео в различных форматах с предварительной настройкой выбранного видеокодека.

Переключение прямо во время съемки с одной области экрана на другую, с одного окна на другое и т.д. При этом запись будет осуществляться в один файл. Способы переключения и области съемки задаются пользователем.

Возможность создания различных действий, которые программа ShareX будет автоматически выполнять после окончания видеосъемки или создания скриншота. Сюда же относится возможность выгрузки файлов на выбранную онлайн-платформу.

Возможность при создании скриншота задействовать функцию распознавания текста. Тот будет доступен для редактирования в отдельном окне и/или автоматически скопирован в буфер обмена. Поддерживается множество языков, включая русский.

Вывод заранее заданного отформатированного текста на экран возле курсора или в указанной области во время записи экрана.

Вспомогательные функции ShareX

По словам авторов, программа ShareX является эффективным инструментов для повышения производительности работы пользователя с компьютером при выполнении повторяющихся задач. Это объясняет не только наличие широкого спектра настроек захвата экрана, но и присутствие в программе ряда дополнительных инструментов, включая:

Два встроенных графических редактора, один из которых служит для редактирования и создания изображений, второй — для наложения на них графических эффектов.

Встроенный конвертер для конвертации видео из одного формата в другой, настройки его качества и т.д. (поддерживается множество форматов).

Палитра. При помощи этого инструмента можно получить код цвета в цветовых схемах RGP, SMYK, HSB, а также в виде десятичного и шестнадцатеричного значения.

Пипетка. Позволяет получить код с любого пикселя монитора.

Инструмент проверки хэш-кода у любых файлов.

Инструмент для создания (кодирования) и считывания (декодирования) QR-кодов.

Линейка. Позволяет определять точные размеры сторон, расстояния между сторонами и координаты выделенной прямоугольной области экрана.

Инструменты для быстрого объединения изображений в один файл и разделения их на части с сохранением в разные файлы.

Создание миниатюр из видео (набор кадров) и другие инструменты.

Загрузка файлов на онлайн-сервисы

Сразу отметим, что программа ShareX позволяет загружать на онлайн-сервисы и удаленные серверы не только созданные ею видеозаписи и скриншоты, но и вообще любые файлы с компьютера. Помещать файлы на отправку в программу можно, в т.ч., и из контактного меню «Проводника».

Все поддерживаемые программой ShareX онлайн-сервисы (а их более 80) разбиты на следующие категории:

Хостинги изображений: Imgur, Flickr, Google Photos, Photobucket, ImageShack, Chevereto, vgy.me и др.

Сервисы загрузки текстов: Pastebin, Paste.ee, GitHub Gist, uPaste, Hastebin, One TimeSecret, Pastie и др.

Хостинги для размещения коротких ссылок: bit.ly, YOURLS, adf.ly, Polr, Firebase Dynamic Links, Kutt и др.

Облачные хранилища (их самое большое количество): Dropbox, OneDrive, Google Диск, Amazon S3, Azure, Mega, MediaFare и множество других.

Любые FTP/FTPS/SFT-серверы, а также почтовые сервисы (в программе присутствует встроенный почтовый клиент, позволяющий только отправлять файлы).

Сервисы отправки/публикации ссылок: VK, Reddit, Pinterest, Tumblr, Linkedln и т.д.

Также отметим, что пользователь может добавить в программу вообще любой веб-сервис, если в его распоряжении имеются необходимые для этого настройки.