SoftSalad СОФТСАЛАТ
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ShareX

Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы

5,0 (2)
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Актуальная версия 21.0.0
Скачать 133 MB
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История изменений

Версия 21.0.0

  • Добавлен инструмент Background remover для удаления фона
  • Добавлен инструмент Image Comparer для сравнения изображений
  • Интерфейс переведен полностью для 23 языков, кроме окон Avalonia UI
  • В редактор изображений добавлена настройка панели инструментов: можно скрывать инструменты, менять их порядок и горячие клавиши
  • В редактор добавлены выбор цвета с экрана, уведомления, инструмент K Cursor и настройка размытия для Spotlight
  • Добавлены новые настройки аннотаций: стиль шага, горизонтальное выравнивание текста, жирный и курсивный текст, хвост выноски
  • Добавлены стили границ для прямоугольников, эллипсов, линий и свободного рисования
  • Добавлен поворот для нескольких инструментов аннотаций, включая Rectangle, Ellipse, Speech Balloon, Highlight, Blur, Pixelate и Magnify
  • Улучшены действия с фигурами при удержании Ctrl
  • NVIDIA GeForce Overlay теперь игнорируется при выборе области захвата

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Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

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