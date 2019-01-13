SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ScreenToGif

В данном списке представлены программы для замены ScreenToGif. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScreenToGif, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Easy GIF Animator
Easy GIF Animator

Версия 7.3

Программа для создания GIF-анимации

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)