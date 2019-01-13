SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
ScreenToGif

ScreenToGif

Программа для создания GIF-анимации путем захвата изображения с экрана

5,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.19.3
Скачать 2 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.19.3

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о ScreenToGif