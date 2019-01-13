ScreenToGif — удобная программа, которая используется для записи видео и создания снимков с экрана компьютера или веб-камеры. Захват экрана выполняется в формате gif — небольших зацикленных анимированных файлов.

В утилите есть встроенный редактор. С помощью этого инструмента пользователи могут вносить изменения в записанные GIF-файлы. Поддерживается возможность установки частоты кадров для записи — FPS. Есть режим полноэкранного захвата. На GIF-анимацию можно наложить текст или субтитры; есть полезный инструмент, который позволяет изменять размер зацикленного GIF-файла.

Для быстрого управления утилитой — старт и пауза записи — используются горячие клавиши, которые можно настроить под любого пользователя. Можно добавить курсор и отображение движений мыши на запись.

Для исходного файла можно установить степень сжатия — чем больше этот показатель, тем хуже качество GIF-анимации. При необходимости, пользователи могут выбрать папку на компьютере для сохранения файлов.

Есть поддержка фильтров. Можно удалять лишние кадры, которые пользователь записал по ошибке. Утилита ScreenToGif работает с GreenScreen для записи без изменений пикселей, а также для сохранения килобайтов.

Программа распространяется бесплатно. Для загрузки доступна полностью русская версия.

Как пользоваться программой ScreenToGif?

После запуска утилиты ScreenToGif откроется небольшое окно выбора действий. Чтобы начать запись экрана, необходимо выбрать первый доступный инструмент — «Запись». Откроется окно, с помощью которого необходимо выбрать область для захвата изображения и создания зацикленного GIF-файла. В нижней части окна расположена панель инструментов для управления записью.

Здесь пользователи могут выполнить следующие действия:

Сделать снимок экрана — обычное изображение. Для этого нужно выбрать первый инструмент и потянуть мышкой вниз. После это будет сделан скриншот всей области рабочего стола. Справа от раздела с настройками расположен конфигуратор частоты кадров. Пользователи вручную могут указать количество FPS. По умолчанию запись ведется в 15 кадрах в секунду. В программе можно указать частоту, которая находится в диапазоне от 1 до 60. Далее следует инструмент для настройки размера экрана захвата. Чем выше разрешение, тем большую область рабочего стола будет охватывать программа ScreenToGif. При необходимости, можно указать максимально допустимое разрешение (например, 1920 x 1080 пикслей для FullHD мониторов). Также стоит понимать, что чем выше разрешение, тем больше размер исходного файла.

Чтобы начать запись экрана — создание новой GIF-анимации, — необходимо нажать кнопку «Запись» или клавишу «F7» на клавиатуре. При повторном нажатии на F7, активируется режим паузы; чтобы остановить запись файла, следует нажать кнопку «Стоп» или «F8» на клавиатуре.

Если во время записи произошла ошибка — пользователь случайно захватил не то окно — прогресс можно сбросить. Для этого нужно нажать кнопку «Сброс» на панели инструментов или «F9» клавиатуре. Утилита ScreenToGif дает возможность записи видео (небольших GIF-анимаций) с подключенной веб-камеры. Для этого нужно выбрать инструмент «Веб-камера» в меню запуска программы.

После этого откроется окно, где отображается картинка с веб-камеры. На нижней панели инструментов пользователи могут выбрать камеру, с которой выполняется захват изображения — например, если к компьютеру или ноутбуку подключено несколько веб-камер.

Помимо этого пользователи могут установить количество кадров — FPS — для записи. Тут стоит помнить, что следует указать то количество FPS, которое поддерживает камера. Не нужно устанавливать показатель 60 кадров в секунду, если максимальное значение на веб-камере — 30. Это только увеличит нагрузку на систему и увеличит размер исходного файла — качество изображения останется прежним.

Чтобы начать запись, нужно нажать клавишу «F7»; для остановки процесса захвата изображения — клавишу «F8». Получившуюся GIF-анимацию можно отредактировать. Для этого нужно открыть инструмент «Редактор», который находится в экране запуска утилиты ScreenToGif.

В открывшемся окне откроется окно с видео. Если проект еще не создан, то начать запись с экрана или веб-камеры можно через редактор. В разделе «Кадры» пользователи могут удалить ненужные кадры из GIF-анимации. Также здесь доступна функция реверса — анимация будет воспроизведена в обратном порядке.

При необходимости, пользователи могут увеличить или уменьшить размер задержки кадра — например, один кадр будет длиться дольше, а другой — меньше. Еще один полезный раздел редактора — «Рисование». Здесь пользователи могут нарисовать дополнительные элементы — геометрические фигуры, рисунок кистью — для GIF-анимации или добавить произвольный текст и субтитры. Можно добавить рамки и водяные знаки.