В данном списке представлены программы для замены ScreenShooter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScreenShooter, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ScreenShooter.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScreenShooter, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ScreenShooter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScreenShooter, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 22 программы
Версия 3.12.226.0
Утилита для рисования на экране
Версия 6.3.4
Программа для создания скриншотов
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 11.3
Программа для создания и редактирования скриншотов
Версия 21.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 3.11.4.30
Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования
Версия 2.8.16
Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 6.15
Запись видео с монитора компьютера
Версия 2.1.3
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 2.0.0.453
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 7.2.0.503
Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера
Версия 8.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 1.0.0.106
Программа для записи видео с экрана
Версия 3.0.48.703
Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS