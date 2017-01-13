SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ScreenShooter

В данном списке представлены программы для замены ScreenShooter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ScreenShooter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 22 программы

Epic Pen
Epic Pen

Версия 3.12.226.0

Утилита для рисования на экране

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinSnap
WinSnap

Версия 6.3.4

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Greenshot
Greenshot

Версия 1.3.323

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
ShareX
ShareX

Версия 21.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Monosnap
Monosnap

Версия 5.3.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Экранная Камера
Экранная Камера

Версия 6.15

Запись видео с монитора компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (58)
Screenpresso
Screenpresso

Версия 2.1.3

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Версия 8.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
IObit Screen Recorder
IObit Screen Recorder

Версия 1.0.0.106

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Free Screen Video Recorder
Free Screen Video Recorder

Версия 3.0.48.703

Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen

Версия 5.3.1

Создание и обработка скриншотов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)