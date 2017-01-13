В данном списке представлены программы для замены Screenpresso. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screenpresso, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Screenpresso.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screenpresso, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Screenpresso. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Screenpresso, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 13 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 5.5.1910.08
Программа для записи видео с экрана
Версия 6.2.4.2083
Запись видео с экрана монитора
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 4.3
Создание скриншотов и скринкастов игр
Версия 5.5.3700
Запись видео во время игры
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS