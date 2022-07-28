Screenpresso — простая и удобная утилита для захвата экрана. С помощью программы можно делать скриншоты рабочего стола и записывать видео. Также в ПО есть встроенный редактор изображений.

Итоговый результат — скриншот или видеоролик — можно разместить в интернете. Например, загрузить скриншот в Evernote или залить видео на YouTube. Поддерживается функция отправки файлов по электронной почте. Владельцы веб-сайтов могут загрузить видеоролик или скриншот на собственную платформу. Для этого используется синхронизация с серверами через FTP.

Программа позволяет делать снимки всего экрана или определенной области — например, только активное окно утилиты или браузера. Записывать видео можно в высоком разрешении — от качества зависит итоговый размер файла. Поддерживаются форматы MP4, WMV, OGG, WebM. Можно экспортировать файл в HTML5 — для загрузки в интернет. Во встроенном редакторе можно обрезать фотографию, добавить тени и отражения, сделать закругленные углы.

Загрузить утилиту Screenpresso можно бесплатно (имеются платные версии с расширенным функционалом). Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой Screenpresso?

После запуска программы откроется небольшое окно для управления основными функциями. В главном окне расположена инструкция — нажмите Print Scr на клавиатуре, чтобы сделать снимок экрана.

Ниже располагается панель инструментов утилиты. После нажатия на кнопку «Захват» откроется небольшое меню. Здесь пользователям необходимо выбрать тип записи: снимок выделенной области (дает возможность самостоятельно определить границы для скриншота) или запись видео.

У каждого типа захвата экрана — снимок выделенной области и запись видео — есть дополнительные настройки. В разделе со скриншотами пользователи могут выполнить следующие действия:

Изменить тип захвата экрана. По умолчанию установлен параметр «Снимок выделенной области» — в этом случае пользователи самостоятельно определяют границы для скриншота. Помимо этого, есть возможность создания снимков последней захваченной области; можно сделать скриншот всего экрана — не нужно определять границы. Установка задержки. При активации этой функции, снимок будет сделан не сразу. После нажатия на кнопку создания скриншотов — Print Screen — действие будет выполнено через указанное время. Снимок с автопрокруткой. Полезная функция для создания скриншота веб-страницы в браузере — например, длинного текста или большой посадочной страницы. Можно настроить цветовую палитру изображения. Копировать OCR. Это функция распознавания текста. Текстовая информация на скриншоте будет скопирована в буфер обмена.

Также, дополнительные параметры доступны для инструмента записи видео:

По умолчанию установлен режим полноэкранной записи видео. При необходимости, пользователи могут выбрать только определенную область для захвата — например, небольшой экран со слайдами презентации. Остальная часть рабочего стола будет находиться вне активной области. Центр Android. Через этот инструмент пользователи могут подключить мобильное устройство — смартфон или планшет на Android — к компьютеру и начать запись видео через программу Screenpresso.

Скриншоты и видеоролики отображаются в главном окне утилиты. Пользователи могут выделить медиафайл и нажать кнопку «Изменить». После этого откроется встроенный редактор файлов.

В верхней части интерфейса редактора находится панель инструментов. Рассмотрим основные и самые полезные функции. В редакторе изображений пользователи могут наложить текст на скриншот. Для этого следует выбрать инструмент «Добавить текст». Также можно нажать клавишу «T» на клавиатуре. После этого нужно выбрать стиль текста — все шаблоны встроены в программу — и выделить нужную область на скриншоте. Теперь можно вводить произвольный текст на любом языке — русском, английском или китайском.

Также в редакторе можно добавить различные геометрические фигуры на изображение. Например, нарисовать окружность. Для этого необходимо выбрать соответствующий инструмент на верхней панели. Откроется небольшое окно с доступными шаблонами. После выбора шаблона, можно добавить окружность — или другую фигуру — на скриншот.

Размеры фигуры пользователи определяют самостоятельно — можно добавить небольшую окружность в один из краев изображения или сделать рамку на всю область скриншота. Полученный результат — записанный видеоролик или сделанный скриншоты — можно загрузить в интернет. Для этого необходимо выделить файл в главном окне Screenpresso и нажать кнопку «Опубликовать». Откроется меню выбора площадки, на которую будет загружен файл: облачное хранилище Google Drive, Dropbox, OneDrive, электронная почта.