QR Code Desktop Reader & Generator — программа для считывания различными способами и генерации QR-кодов по введенному пользователем тексту. Программа распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP и выше (32/64 бит), имеет англоязычный интерфейс.

Считывание QR-кодов

Для считывания (раскодирования) QR-кодов пользователи программы QR Code Desktop Reader & Generator могут использовать один из 4 способов:

Считывание с экрана компьютера. Для этого достаточно просто выделить мышью область экрана с изображением QR-кода. Считывание QR-кода с веб-камеры. Функция работает по аналогии со считыванием QR-кодов при помощи камеры смартфона. Считывание QR-кода из файла (изображения). В программу QR Code Desktop Reader & Generator можно загрузить изображение с QR-кодом (например, скопированное с сайта или из почтового сообщения), и она сразу отобразит закодированный в нем текст. Поддерживаются изображения различных форматов. Считывание QR-кода из буфера обмена. Пользователь может просто скопировать (например, с сайта) изображение с QR-кодом в буфер обмена, а затем запустить соответствующую функцию программы, чтобы прочитать закодированный текст.

Генерация QR-кодов на компьютере

Приложение QR Code Desktop Reader & Generator позволяет представить в виде графического QR-кода текст длиной до 1024 символов — его достаточно вписать вручную либо вставить из буфера обмена в соответствующее текстовое поле.

Программа позволяет кодировать различные типы символов, включая буквы и иероглифы на многих языках, а также спецсимволы. Сгенерированные в QR Code Desktop Reader & Generator QR-коды пользователи могут использовать в самых различных целях — от кодирования ссылок веб-сайтов и вплоть до их распечатки и последующего вывешивания в общественных местах для информирования людей о чем-либо.

В приложении QR Code Desktop Reader & Generator QR имеются несколько вспомогательных функций генерации QR-кодов:

Копирование созданного QR-кода в буфер обмена в виде изображения для последующей его вставки в электронные документы или графические редакторы.

Сохранение QR-кодов в виде изображений формата JPG и PNG.

Возможность масштабирования сгенерированного QR-кода с указанием размера вручную (полезно при кодировании объемных текстов).