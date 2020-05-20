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QR Code Desktop Reader & Generator

QR Code Desktop Reader & Generator

Программа для считывания и генерации QR-кодов

3,6 (11)
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Актуальная версия 1.1.2.4
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История изменений

Версия 1.1.2.4

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Как отсканировать QR-код на компьютере?
Как отсканировать QR-код на компьютере?

Оценки программы

3,6

11 оценок Оценок пока нет

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