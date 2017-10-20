В данном списке представлены программы для замены QIP Shot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Shot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены QIP Shot.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Shot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены QIP Shot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QIP Shot, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование