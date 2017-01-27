QIP Shot - универсальная бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана монитора. После создания скриншота в программе его можно обработать: кадрировать, добавить стрелки, выделять отдельные элементы и вставлять подписи. Прямо из программы можно публиковать скриншоты в социальных сетях: Вконтакте и других. Также с помощью Квип Шота можно проводить видео-трансляции в интернете.

Преимущества QIP Shot: