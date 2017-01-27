QIP Shot - универсальная бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана монитора. После создания скриншота в программе его можно обработать: кадрировать, добавить стрелки, выделять отдельные элементы и вставлять подписи. Прямо из программы можно публиковать скриншоты в социальных сетях: Вконтакте и других. Также с помощью Квип Шота можно проводить видео-трансляции в интернете.
Преимущества QIP Shot:
- Турбо-режим. Специальный режим, который позволяет сделать скриншот с экрана монитора и сразу же получить ссылку на скриншот, чтобы её можно было передать своим знакомым или опубликовать в интернете.
- Большой набор функций. С помощью QIP Shot легко создавать скриншоты любого размера. Инструменты для редактирования фотографий, встроенные в программу, помогут сделать их более наглядными и выделить важные элементы.
- Запись видео с монитора. Новая функция программы. Теперь создавать видео-руководства и скринкасты стало ещё проще.
- Интеграция с социальными сетями и интернет-сервисами. Прямо из окна программы можно загружать скриншоты и видео в социальные сети и на сайты.