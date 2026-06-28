PrusaSlicer — программа-слайсер для 3D-принтеров. Утилита распространяется бесплатно с открытым исходным кодом. Изначально программа была совместима только с принтерами Prusa. В последние версии утилиты были добавлены другие модели 3D-принтеров. Интерфейс утилиты русифицирован.

Программа совместима с Windows 10 и 11 (64 бит), такде есть сборки для MacOS и Linux.

Зачем нужна программа PrusaSlicer?

В программном обеспечении можно легко настраивать и сохранять различные профили. PrusaSlicer позволяет переключать профили, не влияя на настройки принтера. У пользователя будет порядка 110 готовых профилей. Помимо этого, он может задавать индивидуальные настройки. Чтобы не путать, где индивидуальные профили, а где готовые, программа предлагает сохранять индивидуальные профили в файлах с расширением 3MF.

Программа позволяет восстанавливать модели через NetFabb. В последней версии утилиты реализованы следующие возможности:

Автоматическая переменная высота слоя.

Адаптивная компенсация дефекта «стопа слона» при печати без плотов.

Возможность вставки паузы или пользовательского G-кода на определенной высоте.

Эскизы 3MF при загрузке на сайт Prusa.

ColorPrint для MMU.

В программу можно импортировать файлы различных форматов: STL, 3MF, OBJ, AMF. Загрузив в программное обеспечение, модели можно позиционировать, масштабировать и поворачивать модель с помощью инструментов манипулирования, которые находятся в левой средней части рабочей области.

О режимах работы в PrusaSlicer

Для просмотра полученного дизайна можно использовать один из трех режимов, которыми располагает программное обеспечение:

Простой. В этом режиме настройки и работа с функционалом упрощена для пользователя. Этот режим подходит для новичков. Также его могут использовать те, кто любит простоту.

Продвинутый. Здесь можно настраивать точные отпечатки, добавлять опорные структуры, заполнения и края.

Экспертный. Он предназначен для опытных пользователей, которым нужен высочайший уровень контроля и настройки.

В программе можно использовать специально предназначенные разделы для печати. В них настраиваются параметры печати:

Слои и периметры: эта группа включает в себя основные параметры эстетической детализации и качества.

Заполнение: эта функция имеет прямое отношение к заполнению.

Вспомогательные материалы: помимо настроек поддержек, здесь вы можете добавить плоты.

Скорость: потенциально огромный диапазон.

Используя PrusaSlicer, можно нарезать проекты и генерировать файл G-code для отправки на 3D-принтер. Также можно использовать G-Code для восстановления поврежденных файлов STL и предварительного просмотра файлов.