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PrusaSlicer

PrusaSlicer

Программа-слайсер для 3D-принтеров

2,8 (6)
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Актуальная версия 2.9.6
Скачать 92 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.9.6

  • Добавлена функция ColorMix для работы со смешиванием цветов при печати.
  • В предпросмотре G-code больше не показываются перемещения траектории между метками FLUSH_START и FLUSH_END.
  • Исправлено восстановление скорости вентилятора: при смене инструмента с пробелом перед командой скорость могла возвращаться от неправильного филамента.

Оценки программы

2,8

6 оценок Оценок пока нет

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