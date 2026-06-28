PrusaSlicer — программа-слайсер для 3D-принтеров. Утилита распространяется бесплатно с открытым исходным кодом. Изначально программа была совместима только с принтерами Prusa. В последние версии утилиты были добавлены другие модели 3D-принтеров. Интерфейс утилиты русифицирован.
Программа совместима с Windows 10 и 11 (64 бит), такде есть сборки для MacOS и Linux.
Зачем нужна программа PrusaSlicer?
В программном обеспечении можно легко настраивать и сохранять различные профили. PrusaSlicer позволяет переключать профили, не влияя на настройки принтера. У пользователя будет порядка 110 готовых профилей. Помимо этого, он может задавать индивидуальные настройки. Чтобы не путать, где индивидуальные профили, а где готовые, программа предлагает сохранять индивидуальные профили в файлах с расширением 3MF.
Программа позволяет восстанавливать модели через NetFabb. В последней версии утилиты реализованы следующие возможности:
- Автоматическая переменная высота слоя.
- Адаптивная компенсация дефекта «стопа слона» при печати без плотов.
- Возможность вставки паузы или пользовательского G-кода на определенной высоте.
- Эскизы 3MF при загрузке на сайт Prusa.
- ColorPrint для MMU.
В программу можно импортировать файлы различных форматов: STL, 3MF, OBJ, AMF. Загрузив в программное обеспечение, модели можно позиционировать, масштабировать и поворачивать модель с помощью инструментов манипулирования, которые находятся в левой средней части рабочей области.
О режимах работы в PrusaSlicer
Для просмотра полученного дизайна можно использовать один из трех режимов, которыми располагает программное обеспечение:
- Простой. В этом режиме настройки и работа с функционалом упрощена для пользователя. Этот режим подходит для новичков. Также его могут использовать те, кто любит простоту.
- Продвинутый. Здесь можно настраивать точные отпечатки, добавлять опорные структуры, заполнения и края.
- Экспертный. Он предназначен для опытных пользователей, которым нужен высочайший уровень контроля и настройки.
В программе можно использовать специально предназначенные разделы для печати. В них настраиваются параметры печати:
- Слои и периметры: эта группа включает в себя основные параметры эстетической детализации и качества.
- Заполнение: эта функция имеет прямое отношение к заполнению.
- Вспомогательные материалы: помимо настроек поддержек, здесь вы можете добавить плоты.
- Скорость: потенциально огромный диапазон.
Используя PrusaSlicer, можно нарезать проекты и генерировать файл G-code для отправки на 3D-принтер. Также можно использовать G-Code для восстановления поврежденных файлов STL и предварительного просмотра файлов.