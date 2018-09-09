PRO100 — программа для 3D-проектирования мебели и интерьеров помещений любого назначения. Приложение позволяет получать практически фотографическое качество конечной 3D-картинки, имеет множество удобных автоматизированных функций для быстрой реализации любой поставленной задачи и даже способно посчитать стоимость проекта на основании введенных пользователем данных.

Программа PRO100 поддерживается операционными системами Windows версии XP и выше (32 и 64-бит). Интерфейс приложения полностью выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа PRO100?

Программа PRO100 отвечает всем современным требованиям к программному обеспечению по 3D-проектированию в целом. Сюда относятся следующие моменты:

Обширная библиотека готовой мебели и фурнитуры, декоративных элементов интерьера. Также реализована возможность подключения дополнительных внешних библиотек.

Возможность редактирования имеющихся 3D моделей мебели: изменение габаритных размеров и визуального оформления, замена комплектующих (вплоть до ручек подвижных элементов мебели) и многое другое.

Возможность быстрой регулировки таких общих визуальных параметров построения 3D интерьеров как интенсивность и угол освещения, тип осветительный приборов, интенсивность и резкость границ теней, отражающая способность и прозрачность материалов, и другие аспекты.

Возможность создания собственных уникальных моделей мебели и декоративных элементов "с нуля". В программе предусмотрен весь необходимый инструментарий для решения этих задач. К примеру: инструмент «Токарный станок» позволяет создавать трехмерные модели с вращением; инструмент «Взрыв» служит для разбиения объекта на отдельные компоненты и создания картинки для сборочных чертежей; инструмент «Дистанция» используется для автоматического распределения свободного места внутри какого-либо объекта (например, внутри кухонного гарнитура с большим количеством полок).

Широкие возможности в управлении и организации одним или группой размещенных в проекте 3D объектов: быстрый поиск и выделение по идентификационному номеру, возможность создания 3D текста в любой точке сцены, произвольное перемещение и вращение объекта или группы объектов и многое другое.

Широкий функционал по контролю, учету, планированию производственных процессов, продаж и др.

И все это — лишь некоторые особенности и возможности программы PRO100.

Полная версия PRO100

Приложение PRO100 является коммерческим продуктом. Представленная на данной странице версия ПО является ознакомительной (демо-версия). В ней можно ознакомиться практически со всеми функциональными возможностями PRO100, однако сохранение проектов в файл, добавление новых элементов в библиотеку и вывод результатов работы на печать невозможно.