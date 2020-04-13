SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Prezi Next

В данном списке представлены программы для замены Prezi Next. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Prezi Next, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
PowerPoint
PowerPoint

Версия 2019

Программа для создания презентаций

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)