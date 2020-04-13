SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Prezi Next

Prezi Next

Программа для создания презентаций

3,3 (9)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.6.0.21
Скачать 508 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.6.0.21

Оценки программы

3,3

9 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Prezi Next

1 отзыв

Калдыгуль

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