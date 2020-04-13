Prezi Next — программа для создания презентаций. Существует в виде веб-сервиса (по аналогии с «Google Презентациями») и настольного приложения для операционных систем Windows и MAC OS. Десктопная программа — платная (для использования требуется оформить подписку). Веб-версию Prezi Next можно использовать бесплатно, однако по функциональным возможностям она уступает настольному приложению.

Интерфейс Windows-программы и веб-приложения не имеет перевода на русский язык. Для работы настольной версии требуется ОС Windows версии не ниже 7 (64-бит).

ПРОГРАММА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ PREZI NEXT

Prezi Next — не самый обычный редактор презентаций. Главная его особенность — создание "разговаривающих" презентаций. Они отличаются своим динамичным и гибким форматом, который позволяет пользователю быстро перемещаться между охваченными темами без необходимости пролистывания слайдов.

Другими словами, презентации, создаваемые в Prezi Next — нелинейные. Технически, они больше напоминают веб-страницы со ссылками, разделами, подразделами… Отдельные части презентации можно по-разному связать друг с другом — таким образом, чтобы, к примеру, быстро переключаться с одной темы на другую, демонстрировать какие-либо изображения, видео, графики и прочие медиаматериалы страницы/слайда из любого раздела/подраздела и т.д. Благодаря этой особенности, созданные в программе Prezi Next презентации, получаются более содержательными и интересными для зрителей, и более удобными для докладчика.

При создании презентаций в Prezi Next пользователь имеет дело с т.н. «Умными структурами», помогающими докладчику организовывать материал под грядущее выступление. При помощи уникальной функции «Zoom Reveal» создаются вложенные разделы/подразделы, переход в которые сопровождается плавной анимацией. Перемещаясь между темами по желанию, пользователи могут адаптировать свои презентации в соответствии с ходом беседы.

Презентации в Prezi Next можно создавать двумя способами — либо вручную (с т.н. «наброска»), либо используя один из множества доступных во встроенной библиотеке шаблонов, которые могут быть использованы «в чистом» виде или модифицированы пользователем на свое усмотрение.

Prezi Next построен на новейшей технологии HTML5 и разработан для обеспечения стабильно плавной работы с высоким разрешением на разных устройствах. Это также означает, что в презентациях в качестве могут быть задействованы медиаматериалов различные типы файлов и веб-элементов, включая:

Изображения, аудио и видео (можно указывать в виде URL-ссылок, Prezi Next самостоятельно вставит видео/картинку/аудио из интернета).

Анимацию, которую можно применить к тексту, изображениям или другим элементам (плавное увеличение, уменьшение и т.п.).

Тематические иконки, которые также имеются во встроенной библиотеке в большом количестве.

Геометрические фигуры, прямые/ломанные/гнутые линии и стрелки, разнообразные диаграммы и полупрозрачные водяные знаки.

Также возможна вставка PowerPoint-презентаций и PDF-документов.

Текстовые комментарии и заметки для докладчика.