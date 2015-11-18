SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PowerPoint

В данном списке представлены программы для замены PowerPoint. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PowerPoint, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Prezi Next
Prezi Next

Версия 1.6.0.21

Программа для создания презентаций

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (9)
PowerPoint Viewer
PowerPoint Viewer

Версия 14.0.4730.1010

Программа для просмотра презентаций PowerPoint

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Presenter
Adobe Presenter

Версия 10.0

Создание презентаций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)