SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PowerPoint Viewer

В данном списке представлены программы для замены PowerPoint Viewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PowerPoint Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
PowerPoint
PowerPoint

Версия 2019

Программа для создания презентаций

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
Movavi PowerPoint to Video Converter
Movavi PowerPoint to Video Converter

Версия 2.0.1

Конвертирование презентаций PowerPoint в видеоролики

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (44)
PowerPoint Slide Show Converter
PowerPoint Slide Show Converter

Версия 3.2.4.2

Конвертер презентаций Microsoft PowerPoint.

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