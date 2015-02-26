PowerPoint Slide Show Converter – специальная программа для конвертирования презентаций формата *ppt (Power Point) в исполняемый программный файл с расширением .exe.

Созданный сценарий позволит мгновенно открыть и просмотреть слайд-шоу на устройствах без установленного презентационного софта. Также доступна запись на компакт-диски или размещение в интернете для скачивания.

Форматная конвертация программы PowerPoint Slide Show Converter односторонняя, поэтому для сохранения оригинала рекомендуется создать копию презентации в формате *ppt. Благодаря данной особенности софт можно применять в качестве блокировки доступа к файлам презентаций для несанкционированного изменения содержимого.