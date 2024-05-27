Poser — это профессиональная программа для 3D-моделирования, анимации и рендеринга, ориентированная на создание персонажей, сцен и динамических поз. Интерфейс поддерживает английский язык. Программа работает с ОС Windows 10 и 11 (64 бит). Разработчик предоставляет пробную версию программы с периодом в 21 день.

Зачем нужна программа Poser?

Poser — инструмент, который позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи в области 3D-моделирования. Кому данная программа может быть полезна:

Художники-иллюстраторы. Создание обложек книг, концепт-артов для комиксов и цифровых иллюстраций с детализированными персонажами без необходимости моделирования с нуля.

Аниматоры короткометражных проектов. Разработка сцен для рекламы, социальных сетей или даже фильмов с использованием библиотеки предустановленных анимаций.

Разработчики инди-игр. Быстрая генерация неигровых персонажей, протагонистов и окружения для игр в жанрах визуальных новелл или квестов.

Дизайнеры 3D. Подготовка персонализированных моделей для печати фигурок и сувениров.

Студенты и преподаватели цифрового дизайна. Обучение студентов основам анатомии, композиции и анимации через визуализацию реалистичных поз и движений.

VR/AR-разработчики. Создание интерактивных аватаров и сцен для приложений виртуальной и дополненной реальности.

Рекламные дизайнеры. Визуализация моделей в одежде для каталогов, промо-материалов и маркетинговых роликов.

Архитекторы и дизайнеры интерьеров. Добавление 3D-моделей человека в визуализации для оценки масштаба и атмосферы пространства.

Создатели образовательного контента. Разработка анимированных уроков по анатомии, истории или психологии.

Функции и возможности программы Poser

Poser включает в себя интуитивно понятный интерфейс и широкий набор инструментов для работы с 3D-моделированием. Основные функции и возможности программы:

Наличие встроенной библиотеки контента и персонажей. Poser оснащен готовыми 3D-моделями, которые состоят из людей, животных, транспорта, растений и даже одежды. Коллекция включает в себя более 5000 объектов.

Инструменты для позирования и анимации. Пользователь может редактировать как общую структуру модели, например, суставы, мышцы, баланс тела, так и конкретные участки тела. Мимика, эмоции, морщины, а также различные позы — лишь малая часть функционала Poser.

Моделирование и текстурирование. Библиотека текстур включает в себя такие параметры, как кожа, ткань, металл и дерево. С помощью встроенных инструментов можно редактировать не только параметры тела (рост, вес, объем мышц, распределение жира), но и гендерные и возрастные настройки. Превратить персонажа из подростка в пожилого человека не составит труда даже неопытному пользователю.

Импорт и экспорт. Пользователю доступна возможность интеграции с таким ПО, как Blender и DAZ Studio, а также Unity и Unreal Engine. Poser поддерживает следующие форматы для импорта и экспорта:

— Импорт: OBJ, FBX, DAE, 3DS, LWO, BVH, ABC.

— Экспорт: OBJ, FBX, STL, PNG, JPEG, EXR, MP4, AVI.

Дополнительные функции. С помощью дополнительных функций, можно настроить взаимодействие объектов с моделью при установленных условиях. Например, реалистичное падение складок одежды под действием гравитации и ветра, либо деформацию объектов при столкновениях. Также можно разнообразить окружение, добавив дождь, огонь, снег или пыль, и в дальнейшем интегрировать проект с Adobe After Effects. Для упрощения работы с Poser и расширения его возможностей предусмотрены дополнительные плагины, которые можно добавить через инструменты сообщества, а также поддержка различных скриптов, написанных на языке программирования Python.

Заключение

Poser является мощным инструментом для тех, кто ценит баланс между простотой использования и обширным функционалом. Программа идеальна для художников, аниматоров и дизайнеров, которым нужно быстро создавать качественные 3D-персонажи и сцены без глубокого погружения в сложное моделирование.