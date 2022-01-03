Planoplan (Планоплан) — программа для проектирования дизайна интерьеров и планировки жилых и административных помещений в трехмерном пространстве с возможностью исследования 3D-проектов в режиме реального времени при помощи беспроводных VR-очков.

Это платное приложение, но есть возможность создания 3-х бесплатных проектов для помещений площадью не более 350 кв.м. Программа Planoplan подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Planoplan?

Основное предназначение программы Planoplan — разработка дизайна интерьеров помещений различного типа: офисы и рабочие кабинеты, гостиные, кухни-столовые, спальни, детские, прихожие, торговые помещения, ванные и т.д. При помощи этого приложения можно в короткие сроки создавать фотореалистичные 3D-проекты не просто любых типов помещений, но и квартир, домов, небольших административных зданий. Для этого в распоряжении пользователя будет более 5000 тысяч 3D-моделей предметов интерьера.

Программа Planoplan довольно проста в использовании, что делает возможным ее использования непрофессиональными пользователями. Если, к примеру, был запланирован самостоятельный ремонт в помещении, предполагающий переклейку обоев, замену полов, покупку новой мебели и т.д., то предварительно его можно будет "сделать" виртуально в программе Planoplan, а затем уже приступать к выполнению в реальности. Благодаря возможности быстрого переключения между 3D и 2D режимами просмотра, значительно упрощается процесс расстановки мебели или каких-либо малых архитектурных форм, функциональных конструкций вроде лестниц и т.д.

Конечно, приложение может использоваться и в профессиональной деятельности дизайнеров интерьеров. Для этого в Planoplan предусмотрена возможность создания смет, совместной работы нескольких пользователей над одним проектом и ряд дополнительных функций, присутствующих только в соответствующих версиях программного обеспечения.

Функции программы Planoplan

По существу, Planoplan представляет собой программный конструктор, где в качестве деталей этого конструктора выступают трехмерные модели мебели, сантехнического оборудования, бытовой техники, межкомнатных перегородок, дверей, лестниц, ковров, штор, зеркал, картин, ваз и многого другого. Программа предоставляет возможность расставлять 3D-объекты в помещениях в любом положении, налету изменяя их габариты, вращая как угодно в пространстве. Планировку помещений можно будет разработать тут же либо просто загрузить ее в качестве подложки в проект.

У большинства объектов можно изменить текстуру, подобрав, тем самым, идеальный вариант соответствия их внешнего вида дизайнерской задумке. Причем эти текстуры не имеют строгой привязки к конкретному виртуальному предмету. Пользователь может, к примеру, применить текстуру кирпичной стены к дивану или стулу… Словом, здесь нет никаких ограничений для полета фантазии.

Еще одна ключевая функция Planoplan — рендеринг. С ее помощью создаются фотореалистичные двумерные изображения помещений с любого ракурса, которые помогут наглядно увидеть конечный результат только еще предстоящих работ по воплощению разработанного дизайна интерьера. Естественно, такие изображения можно использовать в информационных и/или рекламных целях.

Другая немаловажная функция — создание VR-панорам и виртуальная прогулка по помещениям. В первом случае создаются, т.н. сферические панорамы — примерно то же самое, что и полученные в ходе рендеринга изображения, но только с обзором в 360 градусов. А функция виртуальной прогулки позволяет погрузиться в проект с головой, причем в прямом смысле слова. Достаточно подключить к компьютеру любые VR-очки или гарнитуру смешанной реальности «Windows Mixed Reality», затем можно будет и "прогуляться" по помещению, рассматривая его с любого удобного ракурса так, будто действительно находишься в нем. Впрочем, виртуальную прогулку можно совершить и без всяких очков, просто глядя в монитор и используя клавиатуру для перемещения, как в любой компьютерной игре.

Если имеющихся в программе 3D-моделей и/или текстур для них недостаточно, то пользователь может загрузить собственные. На момент написания обзора приложением Planoplan поддерживались только модели, сохраненные в файлы формата FBX. Последние могут быть созданы в различных редакторах 3D-графики, в т.ч. 3ds Max.