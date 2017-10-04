PicturesToExe – программа для создания слайд-шоу из фотографий. В состав утилиты входит набор инструментов, позволяющих редактировать фотографии, добавлять к ним множество эффектов, комментарии, фоны, звуковые фрагменты, красивые переходы и даже элементы 3D.

Полученный файл сохраняется в формате HD (H.264) или .exe. Последний воспроизводится на любом компьютере на Windows. Также полученное слайд-шоу можно экспортировать в YouTube.

Интерфейс PicturesToExe прост в освоении и переведен на русский язык.