SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PicPick

В данном списке представлены программы для замены PicPick. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PicPick, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
Скриншотер
Скриншотер

Версия 3.11.4.30

Программа для создания скриншотов с возможностью их редактирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Фотомастер
Фотомастер

Версия 6.0

Программа для создания фотографий с эффектами и редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
QIP Shot
QIP Shot

Версия 3.4.0

Снять скриншот и видео с экрана монитора

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)