PicPick — небольшой редактор растровых изображений, во многом схожий по функционалу со стандартным графическим редактором Windows — MS Paint. Последняя версия программы обзавелась множеством удобных функций, автоматизирующих процесс создания, обработки и публикации изображений. При этом PicPick остается полностью бесплатным графическим редактором, хотя существует и коммерческая версия приложения.
Программа работает во всех версиях Windows, начиная с XP SP2, разрядностью 32-бит и 64-бит. Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Функции PicPick
Несмотря на свой небольшой размер, редактор PicPick имеет все необходимые инструменты для быстрого создания и редактирования растровых изображений.
Основной функционал. В программе PicPick представлен полный "джентльменский" набор инструментов редактирования, куда относятся:
- Рисование обычной и акцентирующей (полупрозрачной) кистями.
- Сплошная и цветозаменяющая заливки.
- Добавление форматированного текста с возможностью редактирования в любой удобный момент (в отличие от Paint, где добавленный текст отредактировать невозможно).
- Добавление разнообразных настраиваемых штампов с возможностью изменения их расположения друг относительно друга (на переднем/заднем фоне).
- Добавление числовых штампов с автоматической инкрементацией (увеличением) числового значения, что удобно при создании разнообразных графических инструкций, схем, карт и т.п.
- Добавление геометрических разнообразных фигур, прямых и искривленных линий и стрелок.
- Добавление водяных знаков из графических файлов с возможностью настройки прозрачности.
- Применение ко всему изображению или выделенному фрагменту визуальных эффектов — пикселизация, размытие, резкость, инвертирование цвета, рамка, мозаика и другие.
- Настройка яркости/контрастности, оттенка/насыщенности и цветового баланса всего изображения или выделенного фрагмента и другие возможности.
Дополнительный функционал. Дополнительные функции редактора PicPick призваны упростить решение повторяющихся задач, с которыми обычно сталкиваются веб-мастера при создании/обработке большого количества изображений:
- Широкие возможности при создании скриншотов. При запущенном редакторе PicPick (даже при сворачивании в трей) пользователь, используя горячие клавиши, может делать снимки всего экрана, открытого окна, отдельных элементов окна или даже окон с прокруткой (например, можно сделать скриншот целой страницы сайта). Также возможно создание снимков произвольной области экрана.
- Возможность настройки действия применительно к созданному скриншоту — открытие в редакторе PicPick или любой другой внешней программе, копирование в буфер обмена, публикация в сети и другое.
- Параллельная работа с множеством изображений.
- Инструмент «Пипетка» позволяет выбирать цвет не только в пределах обрабатываемого изображения, а в любой точке экрана компьютера.
- Инструмент «Перекрестие» позволяет определять текущие координаты курсора мыши, в т.ч. координаты относительно указанной на экране точки.
- Инструмент «Угломер» позволяет измерять градус угла между указанными точками на экране компьютера.
- Инструмент «Грифельная доска» позволяет рисовать на экране поверх любого открытого окна.
- Инструмент «Линейка» позволяет измерять расстояние между любыми горизонтальными и вертикальными элементами на экране компьютера в различных единицах измерения — пикселях, дюймах, сантиметрах. Можно вручную настроить значение пикселей на дюйм (DPI).
Экспорт, публикация и загрузка изображений в сеть. Открытое в редакторе изображение можно сохранить локально на компьютере в одном из поддерживаемых форматов (PNG, BMP, JPG, GIF и PDF), но также:
- Загрузить на хостинг изображений Imgur с последующим получением URL-ссылки прямо из редактора.
- Загрузить в облачное хранилище Dropbox, Google Drive, OneDrive или Box.
- Отправить контакту в Skype или по электронной почте.
- Вставить изображение в открытый документ Word, Excel или PowerPoint (если офисная программа не запущена, будет создан новый документ).
- Загрузить на FPT-сервер.
- Отправить на обработку любому внешнему приложению.
Платная версия PicPick
В платной версии редактора PicPick нет никаких функциональных преимуществ перед бесплатной версией. Разница между ними заключается в возможности официально использовать PicPick в коммерческих целях и получения обновлений в автоматическом режиме (в FREE-версии это можно делать только вручную).