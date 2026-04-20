PicPick — небольшой редактор растровых изображений, во многом схожий по функционалу со стандартным графическим редактором Windows — MS Paint. Последняя версия программы обзавелась множеством удобных функций, автоматизирующих процесс создания, обработки и публикации изображений. При этом PicPick остается полностью бесплатным графическим редактором, хотя существует и коммерческая версия приложения.

Программа работает во всех версиях Windows, начиная с XP SP2, разрядностью 32-бит и 64-бит. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции PicPick

Несмотря на свой небольшой размер, редактор PicPick имеет все необходимые инструменты для быстрого создания и редактирования растровых изображений.

Основной функционал. В программе PicPick представлен полный "джентльменский" набор инструментов редактирования, куда относятся:

Рисование обычной и акцентирующей (полупрозрачной) кистями.

Сплошная и цветозаменяющая заливки.

Добавление форматированного текста с возможностью редактирования в любой удобный момент (в отличие от Paint, где добавленный текст отредактировать невозможно).

Добавление разнообразных настраиваемых штампов с возможностью изменения их расположения друг относительно друга (на переднем/заднем фоне).

Добавление числовых штампов с автоматической инкрементацией (увеличением) числового значения, что удобно при создании разнообразных графических инструкций, схем, карт и т.п.

Добавление геометрических разнообразных фигур, прямых и искривленных линий и стрелок.

Добавление водяных знаков из графических файлов с возможностью настройки прозрачности.

Применение ко всему изображению или выделенному фрагменту визуальных эффектов — пикселизация, размытие, резкость, инвертирование цвета, рамка, мозаика и другие.

Настройка яркости/контрастности, оттенка/насыщенности и цветового баланса всего изображения или выделенного фрагмента и другие возможности.

Дополнительный функционал. Дополнительные функции редактора PicPick призваны упростить решение повторяющихся задач, с которыми обычно сталкиваются веб-мастера при создании/обработке большого количества изображений:

Широкие возможности при создании скриншотов. При запущенном редакторе PicPick (даже при сворачивании в трей) пользователь, используя горячие клавиши, может делать снимки всего экрана, открытого окна, отдельных элементов окна или даже окон с прокруткой (например, можно сделать скриншот целой страницы сайта). Также возможно создание снимков произвольной области экрана.

Возможность настройки действия применительно к созданному скриншоту — открытие в редакторе PicPick или любой другой внешней программе, копирование в буфер обмена, публикация в сети и другое.

Параллельная работа с множеством изображений.

Инструмент «Пипетка» позволяет выбирать цвет не только в пределах обрабатываемого изображения, а в любой точке экрана компьютера.

Инструмент «Перекрестие» позволяет определять текущие координаты курсора мыши, в т.ч. координаты относительно указанной на экране точки.

Инструмент «Угломер» позволяет измерять градус угла между указанными точками на экране компьютера.

Инструмент «Грифельная доска» позволяет рисовать на экране поверх любого открытого окна.

Инструмент «Линейка» позволяет измерять расстояние между любыми горизонтальными и вертикальными элементами на экране компьютера в различных единицах измерения — пикселях, дюймах, сантиметрах. Можно вручную настроить значение пикселей на дюйм (DPI).

Экспорт, публикация и загрузка изображений в сеть. Открытое в редакторе изображение можно сохранить локально на компьютере в одном из поддерживаемых форматов (PNG, BMP, JPG, GIF и PDF), но также:

Загрузить на хостинг изображений Imgur с последующим получением URL-ссылки прямо из редактора.

Загрузить в облачное хранилище Dropbox, Google Drive, OneDrive или Box.

Отправить контакту в Skype или по электронной почте.

Вставить изображение в открытый документ Word, Excel или PowerPoint (если офисная программа не запущена, будет создан новый документ).

Загрузить на FPT-сервер.

Отправить на обработку любому внешнему приложению.

Платная версия PicPick

В платной версии редактора PicPick нет никаких функциональных преимуществ перед бесплатной версией. Разница между ними заключается в возможности официально использовать PicPick в коммерческих целях и получения обновлений в автоматическом режиме (в FREE-версии это можно делать только вручную).