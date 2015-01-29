В данном списке представлены программы для замены Picasa. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Picasa, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Picasa.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Picasa, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Picasa. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Picasa, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 22 программы
Версия 8.5
Просмотр и редактирования фотографий
Версия 1.16.5
Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц
Версия 1.12.2.0
Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений
Версия 4.76
Программа для просмотра и редактирования изображений
Версия 7.6.6.178
Программа для пакетного редактирования изображений
Версия 11.3
Программа для создания и редактирования скриншотов
Версия 2.8.5
Программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений
Версия 9.35
Создание эффектных коллажей из фотографий
Версия 4.4
Программа для пакетного редактирования изображений
Версия 7.10.0
Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 26.0.0
Программа для создания веб-альбомов из фотографий и видео
Версия 9.9.1
Программа для просмотра и несложного редактирования изображений
Версия 21.2.818
Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 3.7
Программа для просмотра и редактирования изображений
Версия 6.0
Многофункциональный редактор изображений
Версия 7.1.720
Простой редактор фотографий
Версия 8.0.263
Редактирование и просмотр цифровых фото.
Версия 1.36.2809
Создание эффектных композиций из фотографий.
Версия 18.0.226
Систематизация Ваших фотографий.
Версия 5.0
Профессиональная программа для редактирования фотографий