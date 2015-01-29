SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Picasa

В данном списке представлены программы для замены Picasa. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Picasa, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 22 программы

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Caesium
Caesium

Версия 2.8.5

Программа для пакетного сжатия и обрезки цифровых изображений

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
ФотоКОЛЛАЖ
ФотоКОЛЛАЖ

Версия 9.35

Создание эффектных коллажей из фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
FastStone Photo Resizer
FastStone Photo Resizer

Версия 4.4

Программа для пакетного редактирования изображений

Оценок пока нет
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Jalbum
Jalbum

Версия 26.0.0

Программа для создания веб-альбомов из фотографий и видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ACDSee Photo Manager
ACDSee Photo Manager

Версия 21.2.818

Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
ACDSee Photo Editor
ACDSee Photo Editor

Версия 6.0

Многофункциональный редактор изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ACDSee Pro

Версия 8.0.263

Редактирование и просмотр цифровых фото.

Оценок пока нет
АвтоКОЛЛАЖ
АвтоКОЛЛАЖ

Версия 1.36.2809

Создание эффектных композиций из фотографий.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
ACDSee
ACDSee

Версия 18.0.226

Систематизация Ваших фотографий.

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

Оценок пока нет