SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PhotoStage Slideshow

В данном списке представлены программы для замены PhotoStage Slideshow. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoStage Slideshow, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

ProShow Gold
ProShow Gold

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Freemake Video Converter
Freemake Video Converter

Версия 4.1.10

Программа для конвертирования и редактирования видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PicturesToExe
PicturesToExe

Версия 8.0.6

Создание слайд-шоу из фотографий

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Slideshow Maker
Movavi Slideshow Maker

Версия 3.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Bolide Slideshow Creator
Bolide Slideshow Creator

Версия 2.2.2004

Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)