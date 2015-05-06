В данном списке представлены программы для замены PhotoStage Slideshow. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoStage Slideshow, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PhotoStage Slideshow.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoStage Slideshow, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PhotoStage Slideshow. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PhotoStage Slideshow, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 9.0.3797
Программа для создания слайд-шоу
Версия 4.1.10
Программа для конвертирования и редактирования видео
Версия 8.0.6
Создание слайд-шоу из фотографий
Версия 3.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 2.2.2004
Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио