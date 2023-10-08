Pepakura Designer — программа для создания оригами путем конвертации 3D-моделей в 2D-выкройки для последующей их распечатки на принтере и конструирования поделок из бумаги. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия не позволяет сохранять и экспортировать цифровые копии оригами).

Программа Pepakura Designer поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Pepakura Designer?

Программа Pepakura Designer позволяет конвертировать 3D-модели различных форматов в двухмерные выкройки, которые впоследствии можно перенести на бумагу, распечатав на принтере, с целью создания объемных оригами (бумажных поделок).

Приложение предназначена для энтузиастов бумажного творчества, изобретательных косплееров или педагогов, ищущих интересный проект для своих учеников, архитекторов, которым нужна точная реальная модель, художников, стремящихся воплотить свои замыслы в жизнь, или просто любителей, увлеченных созданием детальных оригами.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу Pepakura Designer, пользователь сможет легко конвертировать цифровые 3D-проекты в 2D-выкройки, пригодные для печати. Из них можно создавать замысловатые поделки из бумаги, костюмы и реквизит для косплея, использовать для привлечения учащихся учебных заведений к практическим образовательным проектам. Архитекторы и дизайнеры могут создавать точные архитектурные модели, а художники — воплощать в жизнь свои трехмерные произведения искусства.

Pepakura Designer предлагает множество инструментов для редактирования и настройки выкроек, которые полностью совместимы с режущими машинами, как, например, Silhouette CAMEO. Это обеспечивает точную резку напечатанных рисунков, экономит время и гарантирует превосходные результаты.

Приложение не накладывает никаких ограничений на творческий потенциал пользователя. Проектируется ли парящий самолет, сложный архитектурный шедевр или фантастический костюм, Pepakura Designer — незаменимый инструмент для воплощения творческих мечтаний в реальность.

Функции Pepakura Designer

Сюда относятся следующие моменты:

Легкое раскладывание 3D-моделей одним щелчком мыши. Pepakura Designer легко преобразует 3D-модель в готовую к сборке выкроек одним нажатием кнопки.

Интуитивное редактирование с помощью универсального набора инструментов. Pepakura Designer содержит набор интуитивно понятных и практичных инструментов для редактирования макетов. Позволяют плавно перемещать, вращать, объединять и разъединять детали, а также добавлять закрылки — все это способствует оптимизации макета будущей поделки из бумаги.

Помощь в сборке. Программа Pepakura Designer автоматически присваивает ребрам идентификационные номера, гарантируя, что пользователь будет точно знать, какие пары необходимо склеить. Визуальные стрелочные индикаторы позволяют легко определить положение пар.

Настраиваемые параметры текстуры. В помощью настроек текстур Pepakura Designer пользователь может добавить изюминку своим творениям. Текстуры можно включать для получения яркой цветовой модели и отключать для создания классической белой модели. Кроме того, существует возможность изменения изображений текстур прямо в Pepakura Designer.

Поддержка популярных форматов 3D-моделей, созданных в различных 3D-редакторах: PDO (собственный формат Pepakura Designer), 6KT/6KS (Hexa Great), OBJ (Wavefront), DFX (Autocad), MQO/MGOZ (Metasequoia), 3DS (3D Studio), LWO (Lightwave), STL (Stereolithography), KMZ/KML (Google Earth) и DAE (Collada).

Гибкие возможности экспорта. Pepakura Designer обеспечивает экспорт проектов в различные форматы файлов, включая SVG, BMP, PNG, GIF, JPG, EPS, DXF и PDF.

Как пользоваться программой Pepakura Designer?

От запуска программы до распечатки 2D-выкройки от пользователя потребуется выполнить 5 шагов:

Создание 3D-модели

Pepakura Designer ориентирован на создание бумажных моделей и не включает инструменты для проектирования 3D-моделей. Прежде чем погрузиться в Pepakura Designer, нужно создать готовую 3D-модель, используя сторонний софт. Программа поддерживает ряд популярных форматов файлов 3DCG (трехмерной графики), включая OBJ, 3DS и STL.

Если нет уверенности, какие 3DCG-файлы использовать, можно последовать совету разработчиков и использовать модели приложения Metasequoia (MQO/MGOZ). Оно не только бесплатно, но и обладает высокой совместимостью с Pepakura Designer, что делает его удобным и экономичным выбором для проектирования 3D-моделей.

Импорт 3D-моделей

Чтобы импортировать 3D-данные в Pepakura Designer, достаточно просто переместить 3D-модель в окно программы при помощи мыши или воспользоваться стандартным меню открытия файла.

После импорта 3D-модель отобразится в левой части окна. Пользователь может управлять видом с помощью мыши:

Вращать, удерживая правую кнопку мыши.

Перемещать модель, удерживая колесико мыши, правую кнопку мыши с зажатой клавишей Ctrl.

Увеличивать или уменьшать масштаб путем вращения колесом мыши либо использования правую кнопку с зажатой клавиши Shift.

Программа Pepakura Designer позволяет разрезать 3D-модель по определенным краям в процессе разворачивания. Для этого нужно перейти в режим редактирования, выбрав 3D Model > Edit Mode > Specify Cutting Edges, и замет кликнув по краям, которые следует определить как линии разреза.

По умолчанию почти плоские края скрыты с цель. уменьшения беспорядка. Если нужно их увидеть, нужно снять флажок с этой опции в разделе Settings > Others > Line Style > Hide nearly flat folding lines.

Разворачивание 3D-модели (создание цифровой 2D-выкройки)

Для автоматического создания выкроек достаточно нажать кнопку Unfold. Если необходимо указать размер выкроек, следует предварительно снять флажок с опции Auto, которая находится рядом с кнопкой Unfold. Это позволит пользователю вручную установить размеры.

Редактирование выкройки

У пользователя есть возможность изменять компоновку развернутой выкройки, включая соединение или разъединение частей, а также изменение ширины створок (вкладок). Для этого следует активировать режим редактирования (2D Layout > Edit Mode).

В режиме редактирования можно вращать отдельные части выкройки, соединять и отсоединять их, изменять цвета или видимости линий, а также редактировать закрылки (вкладки).

Распечатка выкройки

Перед отправкой выкройки в печать можно изменить размер листа и толщину линии. Чтобы сборка была более аккуратной, можно добавить смещения к границам (2D Layout > Add Outline Padding). Эта функция может быть особенно полезна для создания более совершенных моделей. Теперь, когда печать завершена, останется вырезать детали и собрать их воедино.