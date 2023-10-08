SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Pepakura Designer

Pepakura Designer

Программа для конвертации 3D-моделей в 2D-выкройки для распечатки и создания оригами

2,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.0.18
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История изменений

Версия 5.0.18

Оценки программы

2,0

2 оценки Оценок пока нет

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