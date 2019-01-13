SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OpenToonz

В данном списке представлены программы для замены OpenToonz. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OpenToonz, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
Pencil2D Animation
Pencil2D Animation

Версия 0.7.2

Программа для создания 2D-анимации

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
Adobe Animate
Adobe Animate

Версия 2022

Программа для создания анимации, игр, веб-приложений и т.д.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (44)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)