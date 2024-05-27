OpenToonz — программа для создания 2D-анимации с открытым исходным кодом. Является преемником некогда популярной программы Toonz, которую использовали профессиональные студии анимации. Поддерживает английский язык интерфейса, работает на Windows 7, 8.1 и 10 (64 бит).

Зачем нужна программа OpenToonz?

OpenToonz, по сути, является полноценной студией для работы с 2D-анимацией. Она отлично подходит для:

Независимых аниматоров и небольших студий. Программа позволяет создавать профессиональную анимацию без лицензионных отчислений, что критично для проектов с ограниченным бюджетом.

Преподавателей и студентов. Открытый код и бесплатная лицензия делают OpenToonz идеальным решением для обучения классической и цифровой анимации.

Художников комиксов и иллюстраторов. Инструменты для работы с векторной и растровой графикой подходят для раскадровок, концепт-артов и прочих задач.

Энтузиастов ретро-стиля. Возможность имитировать аналоговую анимацию, как, например, эффекты пленки и дрожание кадра, помогает воссоздать атмосферу 90-х.

Разработчиков игр. Экспорт графических элементов в форматы, совместимые с движками вроде Unity или Godot, позволяют OpenToonz стать частью инструментария разработчиков игр.

Функции и возможности программы OpenToonz

OpenToonz достаточно просто освоить, а возможности программы закрывают потребности даже самых требовательных пользователей. Ключевые возможности OpenToonz:

Гибкая работа с растровой и векторной графикой. OpenToonz предоставляет возможности рисования на основе растровых слоев с поддержкой планшетов и работы с редактируемыми контрольными точками и кривыми Безье. Автоматическое преобразование растровых эскизов в векторные формы также присутствует.

Анимационные технологии. Покадровая анимация, скелетная анимация в совокупности с различными инструментами для реалистичной трансформации объектов делает OpenToonz одной из лучших программ в своей категории.

Управление сценами и слоями. Данное ПО поддерживает неограниченное число слоев, различные режимы смешивания слоев, а также камеры с настройкой глубины резкости и динамическим движением.

Эффекты и постобработка. Встроенные фильтры, такие как размытие, свечение, искажение и шум могут быть расширены интеграцией с дополнительным софтом, таким, как GTS. Это позволяет добавлять дополнительные визуальные эффекты: от дыма и огня до различных ретро-эффектов.

Работа с цветом и текстурами. Палитры RGB и CMYK с поддержкой пользовательских цветовых профилей упрощают работу с цветом, а инструмент «заливка с учетом границ» делает доступным быстрое окрашивание областей.

Работа с форматами. OpenToonz поддерживает PNG, JPEG, TIFF, SVG, MP4, GIF, AVI и многие другие форматы. Также есть возможность импорта PSD-файлов с сохранением слоев для работы с ПО от компании Adobe.

Кастомизация и расширения. Кроме вышеупомянутых программ, OpenToonz поддерживает скрипты, написанные на языке программирования Python. Это поможет автоматизировать некоторые задачи. Также у ПО есть активное комьюнити, которое, в том числе, разрабатывает плагины. Некоторые из них могут позволить интегрировать работу OpenToonz с Blender.

Гибкий и настраиваемый интерфейс. Поддержка пользовательских рабочих пространств с сохранением и переключением профилей интерфейса и возможность скрывать или объединять в группы панели инструментов отражают гибкость интерфейса. Дополнительные возможности, такие как возможность вынесение палитры и панели слоев на второй экран и настройка горячих клавиш подчеркивают удобство использования OpenToonz.

OpenToonz — программа, позволяющая работать с классической анимацией путем использования современных цифровых технологий. Она подойдет тем, кто ценит контроль над каждым этапом производства: от эскиза до постобработки. Несмотря на слегка устаревший интерфейс, её возможности сопоставимы с дорогими коммерческими аналогами. Открытый исходный код, кроссплатформенность и бесплатное распространение делает OpenToonz одним из самых интересных инструментов для работы с 2D-графикой как для новичков, так и для профессионалов.