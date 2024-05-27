SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
OpenToonz

OpenToonz

Программа для работы с 2D-анимацией

3,6 (9)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.8
Скачать 57 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.8

  • Улучшены инструменты Assistant, Brush, Paintbrush, Fill, Finger, Geometric и Tape.
  • Для Brush Tool добавлена функция Stroke Replication, а также добавлена функция Screentones.
  • Улучшена работа Xsheet и Timeline: выбор ячеек и столбцов, перетаскивание, переключение видимости и навигация по вложенным Xsheet.
  • Добавлены новые эффекты Smoother Fx Iwa и naru lazy brush fx, а в Corner Pin Fx появились перетаскиваемые элементы управления.
  • Улучшены экспорт и преобразование уровней, импорт материалов, интеграция XDTS и переименование последовательностей изображений.
  • Добавлен импорт OCA и исправлены ошибки экспорта OCA.
  • Улучшены редактор пользовательских панелей, команды Viewer и настройка интерфейса.
  • Добавлена поддержка сочетаний клавиш из нескольких последовательных нажатий.
  • Для Windows добавлен Toonz Thumbnail Provider для отображения миниатюр файлов.
  • Исправлено большое количество ошибок.

Оценки программы

3,6

9 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о OpenToonz