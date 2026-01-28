OpenSCAD — программа для создания трехмерных моделей и деталей с помощью написания скриптов. Распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (x32 и x64) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности OpenSCAD

Интерфейс программы разделен на три основные области: редактор скрипта, область предварительного просмотра 3D-модели и консоль вывода. В каждой из них пользователю доступны различные опции и действия. Вот основные функции и возможности программы OpenSCAD:

Скриптовое моделирование Constructive Solid Geometry. Основной метод работы — построение сложной геометрии путем комбинации простых твердотельных объектов с помощью булевых операций. Примеры операций: объединение, вычитание и пересечение. Чтобы создать деталь с отверстием, пользователь может описать операцию вычитания цилиндра из основного блока. Такой подход гарантирует создание необходимых моделей, пригодных для 3D-печати.

Параметрическое проектирование. Важная особенность OpenSCAD — возможность использования переменных и математических выражений для определения размеров и форм. Пользователь задает диаметр, высоту и прочие параметры модели в начале скрипта в виде переменных. Для изменения размеров всей модели или ее части достаточно отредактировать значение одной переменной, после чего программа автоматически перестроит геометрию.

2D-экструзия и вращение. Помимо работы с 3D-объектами, программа позволяет создавать объемные объекты из плоских контуров.Специальные инструменты словно выдавливают 2D-фигуру, например, нарисованную с помощью полигонов или импортированную из DXF-файла, на заданную высоту. Также можно вращать 2D-контур вокруг оси, что пригодится для создания тел вращения: ваз, шестеренок и колец.

Полный контроль через программирование. Скриптовый язык OpenSCAD поддерживает стандартные конструкции программирования: циклы, условия, математические функции и модули. Это позволяет создавать сложные повторяющиеся структуры и библиотеки часто используемых деталей всего несколькими строками кода. Логика программы достаточно понятна и хорошо описана в документации.

Экспорт в промышленные форматы. Готовая модель рендерится в полигональную сетку и может быть экспортирована в стандартные форматы для 3D-графики и производства: STL, OFF, DXF, AMF, SVG. Это обеспечивает полную совместимость с любыми слайсерами для 3D-принтеров или системами ЧПУ.

Как создать базовую трехмерную модель с помощью OpenSCAD?

Программа обладает достаточно простым интерфейсом и позволяет приступать к созданию моделей практически сразу. Что нужно сделать, чтобы начать делать трехмерные модели? Нужно следовать нескольким простым шагам:

1. После открытия программы нужно нажать на кнопку Создать. Откроется сразу несколько окон: в левом можно писать код, описывающий будущую модель, а в правом находится визуализация написанных строк. Также доступна консоль с дополнительной информацией.

2. Для начала работы нужно определиться с моделью и с тем, как именно описываются ее параметры. Для изучения возможностей программы можно перейти в специальный раздел, где описаны все доступные функции. Доступ к нему можно получить через Справка — Шпаргалка. Удобной возможностью является взглянуть на примеры, чтобы понять, как программа визуализирует написанный код. Начать можно с примера Logo, вот его код:



Logo(70);

module Logo(size=50, $fn=100) {

hole = size/2;

cylinderHeight = size * 1.25;

difference() {

sphere(d=size);

cylinder(d=hole, h=cylinderHeight, center=true);

#rotate([90, 0, 0]) cylinder(d=hole, h=cylinderHeight, center=true);

rotate([0, 90, 0]) cylinder(d=hole, h=cylinderHeight, center=true);

}

}

echo(version=version());

3. После написания кода полученную модель можно покрутить с помощью мыши, установить специальный угол обзора, а также добавить дополнительные элементы вроде осей и перекрестий. Так можно настроить симметрию и использовать программу для создания более точных моделей.

4. После создания модели ее нужно сохранить. Обычное сохранение происходит в формате SCAD. Он подходит для дальнейшей работы с проектом в OpenSCAD. Для сохранения проекта в таких форматах, как STL, PDF, CSG, SVG и многих других нужно воспользоваться экспортированием. Сделать это можно через специальное меню Файл — Экспортировать, где находятся все доступные форматы.