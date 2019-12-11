novaPDF — программа для создания PDF-документов путем виртуальной печати в файл содержимого электронных документов, изображений, чертежей, веб-страниц и прочего контента, поддающегося печати через обычные (физические) принтеры. Приложение платное с возможностью бесплатного использования в течение 30 дней. Программа novaPDF подходит для работы в среде ОС Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008/2012/2016/2019 (32 и 64 бит). Интерфейс переводty на русский язык.

novaPDF — довольно мощная программа, имеющая множество преимуществ в плане функциональных возможностей перед аналогичными продуктами в той же ценовой категории.

novaPDF — универсальный PDF-конвертер

По сути, программа novaPDF является конвертером различных типов файлов в формат PDF. Пользователь с легкостью может преобразовать в PDF любые текстовые и табличные документы, презентации, графические изображения, специализированные графические форматы (например, чертежи, выполненные в CAD-программах), открытые в браузере веб-страницы и прочий подобный контент.

Для этого достаточно лишь отправить документ в печать в том приложении, в котором он сейчас открыт, выбрав в качестве принтера novaPDF (автоматически появится в системе после установки программы). Кроме того, в приложении предусмотрен специальный мастер, при помощи которого также можно отправлять документы в печать.

Контроль над качеством, оформлением и содержанием

Программа novaPDF предоставляет все необходимые инструменты для тонкой настройки параметров качества, оформления и содержания выходных PDF-документов. Это и внедрение шрифтов, и проставление водяных знаков в виде текста и/или изображений, и создание/импорт закладок, и редактирование метаданных, и настройка качества графического содержимого. Другими словами, novaPDF позволяет получать на выходе документы с разнообразными параметрами, свойствами и характеристиками.

Интеграция в Microsoft Office

Программа novaPDF поставляется вместе с надстройкой (аддоном) к офисному пакету Microsoft Office — Word, Excel, PowerPoint, Visio и Publisher. Соответствующая вкладка отражается в панели инструментов всех названных редакторов. Из нее пользователь может в один клик преобразовать текстовый или табличный документ, презентацию, диаграмму или блок-схему в PDF-файл. Главное преимущество novaPDF в том, что программа распознает и автоматически преобразовывает перекрестные и веб-ссылки, закладки и стили.

Кликабельные веб-ссылки

Программа novaPDF способна распознавать ссылки не только в приложениях Microsoft Office, но и вообще везде, в том числе в веб-страницах. Если пользователю требуется, все имеющиеся видимые веб-ссылки будут перенесены в PDF-документ в первоначальном виде (т.е. останутся кликабельными).

PDF линеаризация

Другими словами — создание PDF-файлов для веб-просмотра. При помощи novaPDF можно создавать, т.н. "потоковые" PDF-документы, предназначенные для открытия в браузерах. Отличаются они тем, что, загружаются на компьютер не сразу, а по мере прокручивания пользователем страниц документа.

Создание документов PDF/A

Посредством novaPDF имеется возможность создания PDF-файлов формата PDF/A, предназначенного для длительного хранения электронных документов.

Объединение и наложение PDF-документов

В novaPDF предусмотрены эти две востребованные функции, работающие как самостоятельно, так и в связке с печатаемыми в PDF-файл документами. Функция объединения позволяет осуществить слияние двух и более PDF-файлов в единый документ. Функция наложения позволяет накладывать содержимое одного документа на другой в качестве верхнего или нижнего слоя.

Установка прав доступа

Любые создаваемые при помощи novaPDF PDF-документы могут быть защищены 256-битным AES шифрованием, что означает возможность установки на них пароля и настройки прав доступа, от которых зависит, сможет ли получатель (документа) печатать, копировать или редактировать контент, добавлять аннотации и выполнять прочие действия.

Цифровые подписи

Помимо шифрования, программа novaPDF также предоставляет возможность прикрепление к важным документам цифровой подписи, которая будет являться подтверждением их подлинности, а также не позволит вносить в него какие-либо изменения без получения разрешения.

Отправка документов по Email, выгрузка на FTP/SFTP

В программе novaPDF имеется возможность настройки отправки документов по электронной почте через любой почтовый клиент либо по предварительно настроенному SMTP-протоколу в качестве вложения (в т.ч. в виде запароленного ZIP-архива). Также можно автоматизировать выгрузку документов сразу после их создания на удаленный FTP/SFTP-сервер.

Стоимость лицензии novaPDF

Существует 3 платные версии программы novaPDF — Lite, Standard и Professional. На момент написания обзора их стоимость составляла $29.99, $39.99 и $49.99, соответственно (без учета НДС и налога с продаж).